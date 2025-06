La ricerca vocale si trasforma in una conversazione fluida e continua grazie alla nuova iniziativa di Google, che sta integrando Search Live direttamente nella modalità AI del suo motore di ricerca. L'azienda di Mountain View punta a rivoluzionare l'esperienza di ricerca trasformandola da semplice query-risposta a un dialogo interattivo con l'intelligenza artificiale.

Il test è attualmente disponibile per gli utenti di Google Labs negli Stati Uniti e utilizza una versione personalizzata di Gemini per offrire ricerche web in tempo reale attraverso conversazioni vocali naturali. Gli utenti possono attivare la funzione accedendo all'esperimento AI Mode in Google Labs e utilizzando la nuova icona "Live" nell'app Google per Android e iOS. Una volta attivata, è possibile porre domande vocali come "Quali sono alcuni consigli per evitare che un vestito di lino si stropicci in valigia?" e ricevere risposte audio a cui rispondere con domande correlate.

L'interfaccia conversazionale mantiene il contesto del dialogo, permettendo agli utenti di approfondire gli argomenti senza dover ripetere informazioni precedenti. Search Live presenta anche collegamenti pertinenti durante la conversazione e offre la possibilità di visualizzare una trascrizione testuale delle risposte, oltre alla possibilità di rispondere digitando. Le conversazioni passate vengono salvate nella cronologia della modalità AI, creando un archivio personale delle interazioni con il sistema.

Attualmente Search Live non supporta la condivisione della fotocamera, ma Google ha annunciato che questa funzionalità sarà disponibile nei "prossimi mesi". Una volta implementata, gli utenti potranno puntare la fotocamera del dispositivo verso un oggetto e porre domande vocali su ciò che stanno inquadrando. Questa integrazione multimodale rappresenterà un'evoluzione significativa nell'interazione con l'intelligenza artificiale, combinando input visivi e vocali in un'unica esperienza fluida.

Il sistema opera in background, consentendo agli utenti di continuare la conversazione con il chatbot anche quando navigano verso altre applicazioni. Search Live si inserisce nella più ampia trasformazione del motore di ricerca di Google, che sta sperimentando anche l'integrazione di Audio Overviews simili a podcast nei risultati di ricerca.