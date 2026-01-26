OpenAI sta testando un aggiornamento significativo per la modalità Chat Temporanea di ChatGPT che introduce un equilibrio inedito tra privacy e personalizzazione. La funzionalità, finora concepita come un ambiente completamente isolato e privo di memoria, acquisirà la capacità di accedere alle preferenze dell'utente pur mantenendo la sua natura effimera. Si tratta di un'evoluzione che risponde alle critiche di chi trovava le conversazioni temporanee troppo "fredde" e prive del contesto che rende ChatGPT realmente utile nel quotidiano.

Attualmente, la Chat Temporanea di ChatGPT funziona come una sessione completamente vergine: il modello non accede alla cronologia delle conversazioni precedenti, ignora i ricordi salvati nel profilo utente e non trattiene alcuna informazione una volta chiusa la sessione. L'unico elemento che sopravvive sono le Istruzioni Personalizzate (Custom Instructions), se attivate dall'utente. Queste conversazioni non compaiono nella cronologia e, secondo quanto dichiarato da OpenAI, non vengono utilizzate per l'addestramento dei modelli linguistici.

Con l'aggiornamento individuato da alcuni utenti sulla piattaforma X, la modalità temporanea guadagna l'accesso completo alla personalizzazione dell'account: memoria delle conversazioni passate, cronologia, preferenze di stile e tono. Il cambio di paradigma è sostanziale: la conversazione resta tecnicamente temporanea e non influenza il profilo utente, ma ChatGPT può attingere al contesto accumulato per fornire risposte più pertinenti e coerenti con le abitudini dell'utente. L'opzione può essere disattivata manualmente per chi preferisce l'isolamento totale.

Un aspetto critico riguarda la conservazione dei dati: nonostante la natura temporanea delle chat, OpenAI chiarisce che per motivi di sicurezza potrebbe conservare una copia delle conversazioni fino a 30 giorni. Questa politica, sebbene giustificata dalla necessità di monitorare abusi e contenuti inappropriati, potrebbe sollevare interrogativi sulla reale "temporaneità" delle sessioni, soprattutto per utenti attenti alla privacy e alla gestione dei dati sensibili secondo normative come il GDPR europeo.

Per avviare una Chat Temporanea, gli utenti devono aprire una nuova conversazione e cliccare sul pulsante a forma di pillola etichettato "Attiva Chat Temporanea" nell'angolo superiore destro dell'interfaccia. La funzionalità è attualmente in fase di test progressivo e potrebbe non essere visibile a tutti gli account contemporaneamente, seguendo la consueta strategia di rollout graduale di OpenAI.

Parallelamente, l'azienda di Sam Altman ha recentemente implementato un modello di previsione dell'età basato sull'analisi dei pattern conversazionali. Il sistema, denominato Age Prediction Model, valuta il comportamento dell'utente durante le interazioni per identificare potenziali minori e applicare restrizioni di contenuto appropriate. OpenAI riconosce apertamente i limiti della tecnologia: il modello potrebbe classificare erroneamente adulti come adolescenti, limitando ingiustamente i loro account, o viceversa essere aggirato da teenager con comportamenti conversazionali maturi.

Gli account identificati come appartenenti a minori subiscono limitazioni specifiche: possono continuare a usare ChatGPT per apprendimento, creatività e domande generali, ma vengono bloccati su argomenti sensibili come violenza esplicita, contenuti gore e challenge virali tipiche delle piattaforme social. Gli utenti adulti penalizzati da falsi positivi possono sbloccare l'esperienza completa attraverso una procedura di verifica dell'età, sebbene OpenAI non abbia dettagliato le modalità tecniche di questo processo.