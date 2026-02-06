Scoprite il CORSAIR HX1200i SHIFT, l'alimentatore ATX di nuova generazione disponibile su Amazon con uno sconto del 18%. Questo potente alimentatore passa da 299,90€ a soli 244,90€, offrendovi un hub iCUE LINK integrato che elimina la necessità di cavi aggiuntivi e semplifica drasticamente il setup del vostro sistema di raffreddamento, gestendo fino a 24 dispositivi contemporaneamente.

CORSAIR HX1200i SHIFT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CORSAIR HX1200i SHIFT è l'alimentatore ideale per gli appassionati di PC gaming e per chi desidera realizzare una build di fascia alta con un occhio particolare all'estetica e alla gestione dei cavi. Con la sua certificazione Cybenetics Platinum e la potenza di 1200W, si rivolge a chi monta componenti high-end come le nuove GPU Nvidia RTX serie 50, grazie al cavo nativo 12V-2x6 che elimina la necessità di adattatori. È particolarmente consigliato per gli utenti dell'ecosistema CORSAIR iCUE LINK, poiché offre un vantaggio unico: l'hub di sistema iCUE LINK integrato che permette di controllare fino a 24 dispositivi direttamente dall'alimentatore.

Questa soluzione risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca semplicità di installazione e ordine estetico all'interno del case. I connettori montati lateralmente e la modularità completa facilitano enormemente il cable management, mentre l'integrazione dell'hub elimina la necessità di installare componenti aggiuntivi e riduce significativamente il numero di cavi da gestire. Se state pianificando una build pulita e professionale, con componenti di raffreddamento CORSAIR e una GPU di ultima generazione, questo alimentatore vi permetterà di ottenere risultati eccellenti con minor sforzo e massima efficienza energetica. L'attuale sconto del 18% lo rende ancora più appetibile per chi non vuole compromessi.

CORSAIR HX1200i SHIFT è un alimentatore ATX completamente modulare che integra un hub iCUE LINK per controllare fino a 24 dispositivi di raffreddamento. Include un cavo nativo 12V-2x6 per le GPU Nvidia RTX serie 50 e 40, certificazione Cybenetics Platinum e connettori laterali innovativi per una gestione cavi semplificata.

