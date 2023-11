Che BOMBA! MacBook Air M2 da 512GB al MINIMO STORICO! 1.249€

Straordinaria offerta Black Friday su Amazon su uno dei migliori computer portatili in circolazione, il MacBook Air 2022 con chip M2 e 512GB di archiviazione, un dispositivo ultraversatile perfetto per lavorare, giocare e creare. Il design sottile e leggero, il potente chip M2, e l'ampio display Liquid Retina da 13,6" rendono questo dispositivo un must-have. In offerta a soli 1.279€ rispetto al prezzo originale di 1.699€, con un risparmio del 25% sul prezzo di listino. Non perdere questa incredibile opportunità!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 2022 con chip M2 è l'opzione ideale per professionisti, studenti e creativi che ricercano efficienza e affidabilità in un elegante e leggero design. L'ultraversatilità del prodotto offre la giusta flessibilità per coloro che lavorano, studiano o creano in modo continuativo e desiderano un'elevata velocità di esecuzione. La notevole durata della batteria, fino a 18 ore, supporta perfettamente un uso prolungato, soddisfacendo l'esigenza di mobilità e autonomia, mentre le avanzate prestazioni audio e video migliorano l'esperienza di videocall e intrattenimento.

Il MacBook Air 2022 offre uno schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, una RAM da 8GB e un SSD da 512GB. Questo ultrasottile portatile, dal peso di soli 1,24 kg, è alimentato dal chip M2 di Apple, e offre fino a 18 ore di autonomia. Offre straordinarie prestazioni audio e video, con una gamma estesa di connettività e un sistema operativo intuitivo e compatibile con numerose applicazioni.

L'offerta per il MacBook Air 2022 rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera un notebook di alta qualità a un prezzo scontato di 1.279€, rispetto al prezzo originale di 1.699€. Consigliamo l'acquisto a chi cerca un dispositivo potente, efficiente e duraturo, adatto per rispondere a svariate esigenze di lavoro, studio ed intrattenimento. Un investimento lungimirante, reso ancora più accessibile grazie a questa offerta.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!