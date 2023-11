AFFARE! Non perdetevi Yakuza Like a Dragon PS5 a soli 20€!

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che la versione PS5 di Yakuza: Like A Dragon è disponibile a soli 20,33€, per un incredibile ribasso del 66% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€. Affrettatevi, sono rimaste pochissime copie!

Yakuza: Like A Dragon, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta si rivolge principalmente agli appassionati di videogiochi d'azione e avventura, e in particolare ai fan della saga di Yakuza. Yakuza: Like A Dragon offre un'esperienza emozionante, ricca di intrighi e azione. Se amate i giochi in cui potete utilizzare vari tipi di armi non convenzionali, come mazze, ombrelli, biciclette, cartelli stradali e molto altro per affrontare i nemici, questo gioco vi farà sicuramente impazzire (oltre a piegarvi in due dalle risate grazie al suo umorismo irresitibile).

Yakuza: Like A Dragon è un titolo ambientato nel mondo della mafia giapponese dove vestirete i panni di Ichiban Kasuga, un Yakuza tradito dall'uomo di cui si fidava di più. Il gioco pone un forte accento sulla strategia, grazie alla presenza di vari oggetti che possono essere usati come armi, oltre che alla possibilità di potenziamento dell'equipaggiamento del personaggio.

L'offerta per Yakuza: Like A Dragon su PlayStation 5 è qualcosa che non dovreste lasciarvi sfuggire se siete fan dei videogiochi d'azione e avventura. Offerto a soli 20,33€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, rappresenta un affare a dr poco eccezionale, per cui vi consigliamo di approfittarne subito!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

