Black Friday Samsung: sconti fino al 50% e paghi a rare da gennaio 2024

Il Black Friday sta per concludersi, ma sul sito ufficiale Samsung potete trovare tantissimi prodotti in offerta a prezzi stracciati. Grazie a queste iniziative promozionali, non solo potrete risparmiare fino al 50% sui vostri acquisti, ma accedendo con il vostro account Samsung usufruirete di un ulteriore 5% di sconto! Inoltre, avrete anche la possibilità di dilazionare la spesa in comode rate mensili a tasso zero che inizierete a pagare solo da gennaio 2024. Vi invitiamo però a fare in fretta, dato che le offerte sono a tempo!

Vedi offerta su Samsung

Black Friday Samsung, perché dovreste approfittarne?

Questa eccezionale tornata promozionale Samsung è l'occasione perfetta per acquistare prodotti tech di altissima qualità risparmiando davvero tanto. Potreste anche pensare di portarvi avanti con i regali di Natale, vista la straordinaria convenienza delle proposte. Ad esempio, se state cercando uno smartphone top di gamma non possiamo che consigliarvi l'eccezionale S23 Ultra, che grazie al suo sistema di fotocamere vi permetterà di scattare foto e registrare video in alta risoluzione e sempre perfetti, a prescindere dalle condizioni di illuminazione, per cui è perfetto per fotografi e videomaker. Inoltre, il suo processore è perfetto anche per i videogiocatori su mobile, che sperimenteranno velocità e fluidità mai viste. Ebbene, sul sito ufficiale Samsung lo trovate ad appena 1.161,00€ anziché 1.659,00€, quasi 500€ in meno! Ma fate in fretta, l'offerta scadrà fra due giorni!

Se invece state cercando uno smartwatch stiloso, moderno e ultraperformante, il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione l'eccezionale Galaxy Watch 6, che ha uno schermo più grande e più sottile rispetto al modello precedente, per una visualizzazione migliore e una maggiore leggerezza. Questo dispositivo è in grado di monitorare diversi parametri del corpo, fra cui il sonno e i battiti cardiaci, per cui è l'ideale per chi vuole mantenersi in forma. Grazie alle offerte del Black Friday di Samsung, lo trovate ad appena 287,00€ anziché 319,00€, ma l'offerta scadrà fra soli 2 giorni, per cui vi consigliamo di coglierla il prima possibile.

In definitiva, quindi, consigliamo di consultare la pagina dedicata alle offerte ddel Black Friday di Samsung a tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per risparmiare sui propri acquisti tech. Vi ricordiamo, però, che le offerte sono a tempo, per cui vi consigliamo di fare i vostri acquisti il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Samsung dedicata alle offerte. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Scopri il nostro canale TikTok!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Samsung

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!