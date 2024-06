CHE OFFERTA per il MacBook Air da 15" con M3: RISPARMI 210€!

Se siete alla ricerca di un portatile di alta qualità con prestazioni elevate, perfetto per ambiti lavorativi, allora questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il MacBook Air da 15" con chip M3 del 2024 è infatti attualmente disponibile a un prezzo scontato di soli 1.899€, rispetto all'originale di 2.109€, con un'offerta che vi permette di risparmiare ben 210€ sull'acquisto.

MacBook Air 15" con chip M3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air da 15" con M3 è l'opzione ideale per gli utenti che cercano una combinazione perfetta di leggerezza, potenza e versatilità, e che grazie al nuovo SoC della compagnia, più potente che mai, non vogliono compromessi per nessun ambito. Con il suo design pensato per la portabilità e l'incredibile autonomia che arriva fino a 18 ore, è particolarmente adatto a professionisti spesso in trasferta e studenti. Grazie alla sua potente CPU da 8-core e alla GPU da 10-core offre prestazioni rapide e fluide come non mai, consentendo di gestire con facilità anche i carichi di lavoro maggiormente pesanti.

Chi lavora nel campo grafico potrà inoltre restare colpito dal display Liquid Retina da 15,3 pollici, che supporta un miliardo di colori, rendendo ogni immagine vivida e dettagliata, oltre che cromaticamente precisa. Anche l'audio non è stato trascurato, visto che sei diversi altoparlanti garantiscono la massima chiarezza per qualunque contenuto, con anche la videocamera FaceTime HD 1080p con tre microfoni integrati che permette di effettuare videochiamate e meeting senza la necessità di ulteriori attrezzature.

Come di consueto non mancano moltissime feature per l'integrazione con altri dispositivi Apple, in attesa delle novità promesse nel campo dell'IA. Grazie alle due porte Thunderbolt, potete estendere facilmente la vostra area di lavoro collegando fino a due monitor esterni, un ottimo miglioramento rispetto ai precedenti M2, che ne supportavano infatti uno solo. Non manca la magic keyboard targata Apple con retroilluminazione e Touch ID per il riconoscimento biometrico, utilissima per saltare varie procedure per l'autenticazione.

Il MacBook Air da 15" con M3 rappresenta un'offerta eccezionale al prezzo di 1.899,00€, trattandosi di un dispositivo potente, leggero e versatile, pronto a sostenere qualunque ambito lavorativo con la sua potenza da record data dal chip del 2024 della compagnia. Consigliamo vivamente l'acquisto per chi cerca un laptop che combini prestazioni eccezionali, design innovativo e autonomia impressionante.

Vedi offerta su Amazon