architettura ternaria? e io che pensavo bastassero due tipi di core
boh alla fine sempre da capire se poi funziona davvero meglio nella pratica
Per ora non esiste nessuna Europa, quindi si parla di Spagna, e comunque qui non esistono fonderie, perciò abbiamo una dipendenza totale da quelle di Intel o di TSMC.
E l'articolo non specifica il processo a quanti nanometri.
È un progetto europeo situato in Spagna, quindi Europa.
Di fonderie ne abbiamo eccome anche se non come in Asia ne per numero ne per processo produttivo.
L'articolo specifica processo Intel 3 ma che è stato validato anche su TSMC N7.

Tra l'altro Infineon ha presentato una famiglia di soc Risc-V per automotive, ma non credo siano già sul mercato.
