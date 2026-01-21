Il mercato delle schede grafiche di nuova generazione continua a essere teatro di truffe sempre più elaborate, con Amazon che si conferma terreno fertile per scambi fraudolenti ai danni di ignari acquirenti. L'ultimo caso documentato su Reddit riguarda una GeForce RTX 5080 che si è trasformata in una ben più modesta RTX 5060 Ti, lasciando l'acquirente con un prodotto dal valore inferiore di diverse centinaia di dollari.

La dinamica della truffa è ormai consolidata: un malintenzionato ordina sia la scheda grafica di fascia alta che quella di fascia inferiore, effettua il reso del modello più costoso inserendo però nella confezione quello economico, contando sul fatto che Amazon non controlli accuratamente il contenuto dei pacchi restituiti. Nel caso specifico, si tratterebbe di un'Asus Prime RTX 5080 sostituita con una RTX 5060 Ti dello stesso produttore. Il truffatore ha persino avuto la premura di scambiare gli adesivi identificativi tra le due schede, rendendo la frode meno immediata da rilevare a prima vista.

La vittima ha condiviso la propria esperienza sul subreddit r/buildapc, pubblicando immagini che mostrano chiaramente la discrepanza tra quanto ordinato e quanto ricevuto. La comunità tech ha immediatamente riconosciuto lo schema, noto come comingling scam, che sfrutta il sistema di gestione dell'inventario di Amazon. Questo metodo si basa sull'assunzione che la presenza fisica di una GPU nella confezione sia sufficiente per validare il reso, senza verifiche approfondite sul modello specifico.

Il caso si inserisce in una lunga serie di truffe documentate, che spaziano dalla RTX 5080 sostituita con un mattone letterale fino a confezioni contenenti pasta al posto dei componenti elettronici

L'incidente assume particolare rilevanza nel contesto attuale del mercato delle schede grafiche. Con l'intelligenza artificiale che alimenta una domanda crescente di GPU di fascia alta e i prezzi delle serie RTX 5000 già elevati al lancio, ogni occasione di acquisto diventa preziosa per gli appassionati di hardware. La RTX 5080 rappresenta la seconda proposta più performante della lineup consumer NVIDIA basata su architettura Blackwell, posizionandosi come scelta ideale per il gaming in 4K e per applicazioni di rendering professionale.

La differenza prestazionale tra i due modelli è abissale: mentre la RTX 5080 monta il chip GB203 con migliaia di CUDA core e 16 GB di memoria GDDR7, la RTX 5060 Ti si colloca nella fascia mainstream con specifiche tecniche significativamente ridotte. Lo scarto di prezzo si aggira intorno ai 600-700 dollari, rendendo questa truffa particolarmente lucrativa per chi la perpetra e devastante per chi la subisce. video ininterrotti, pratica che può rivelarsi cruciale in caso di contestazioni.

La risoluzione del caso specifico dovrebbe avvenire attraverso una richiesta di rimborso o sostituzione al servizio clienti Amazon, che generalmente gestisce queste situazioni favorevolmente per l'acquirente finale. Tuttavia, ogni incidente di questo tipo contribuisce ad aumentare i costi operativi del rivenditore e, indirettamente, i prezzi per tutti i consumatori. Con il mercato delle GPU già sotto pressione per l'elevata domanda nel settore dell'intelligenza artificiale e del mining, queste truffe rappresentano un ulteriore elemento di disturbo in un ecosistema già complesso.