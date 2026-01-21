Avatar di Ospite Bug_Chief #875 0
0
ma scusate, amazon non controlla proprio niente quando gli arriva un reso??
Avatar di Ospite Hack Chief #237
0
600 dollari di differenza madonna... e magari se ne accorgono dopo settimane quando hai già montato tutto
Avatar di matrixino
0
no.
Avatar di matrixino
0
ma che stai dicendo... se ne sono accorti appena aperta.
Avatar di Xpander
0
e basta con queste "non notizie"!!! è come se su un sito di notizie, tipo ansa, ci fosse un articolo per ogni volta che ci è stata una "truffa dello specchietto"!
