Cloud storage a vita scontato dell'80%! Festeggia il 4 luglio con Internxt

Se avete già diversi servizi in abbonamento, aggiungerne altri potrebbe diventare complicato, non tanto dal punto di vista economico, se il servizio è essenziale per voi, quanto più per ricordarsi tutte le scadenze. Internxt risolve questo problema proponendo, in occasione del 4 luglio (giorno importanti negli Stati Uniti), piani di cloud storage con pagamento una tantum. Inoltre, offre notevoli sconti, riducendo i prezzi dei vari piani cloud fino all'80%.

Vedi offerta su Internxt

Internxt, chi dovrebbe abbonarsi?

Chiunque necessiti di un cloud storage da almeno 2TB, poiché i piani di archiviazione con pagamento una tantum di Internxt partono da questo quantitativo di memoria, il cui prezzo passa da 180€ a soli 90€. Per chi necessita di più memoria, Internxt offre fino a 10TB. Il prezzo, in questo caso, è di 580€ invece di 2.900€.

Potrebbero sembrare prezzi importanti, ma va sottolineato ancora una volta che questi si riferiscono al pagamento una tantum, quindi si tratta di un investimento unico e non di un impegno continuativo come con i tradizionali abbonamenti mensili o annuali.

Come è facile intuire, questa possibilità di pagamento permette di risparmiare sul lungo periodo, a maggior ragione con l'attuale sconto dell'80%, che farà in modo che possiate recuperare l'investimento in breve tempo rispetto a quanto andreste a pagare con l'abbonamento mensile o annuale tradizionale.

Unendo questi benefici, Internxt rappresenta una soluzione ideale anche per coloro che preferiscono evitare la complicazione delle scadenze ricorrenti e mantenere il controllo totale sul loro investimento in cloud storage.

