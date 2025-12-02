Microsoft si trova ad affrontare l'ennesima situazione imbarazzante legata agli aggiornamenti di Windows 11. L'ultimo update cumulativo non di sicurezza, identificato come KB5071142 e rilasciato il 1° dicembre 2025, porta con sé due bug piuttosto evidenti che hanno superato indisturbati i test interni e sono finiti direttamente nelle mani degli utenti finali.

Il problema più fastidioso riguarda Esplora File quando utilizzato in modalità scura. Ogni volta che si apre l'applicazione, gli utenti vengono accolti da un flash bianco della durata di circa un secondo prima che l'interfaccia si carichi completamente. Il fenomeno non è sporadico: si verifica sistematicamente all'apertura di Esplora File, durante la navigazione tra le sezioni Home e Galleria, alla creazione di una nuova scheda, all'attivazione o disattivazione del pannello dei dettagli e persino quando si seleziona "Maggiori dettagli" durante la copia dei file.

L'impatto sui flussi di lavoro quotidiani non è trascurabile. Per chi lavora in ambienti poco illuminati e utilizza stabilmente la modalità scura per ridurre l'affaticamento visivo, questo lampo bianco improvviso rappresenta un vero disagio ergonomico. Test condotti da Windows Central confermano che il flash si manifesta ogni singola volta che Esplora File viene aperto, trasformando quello che dovrebbe essere un miglioramento della coerenza della modalità scura in un'esperienza visivamente disturbante.

Il flash bianco dura circa un secondo, ma è sufficiente a causare disagio visivo per chi utilizza la modalità scura in ambienti poco illuminati per periodi prolungati

Il secondo bug documentato da Microsoft riguarda la schermata di blocco e colpisce gli utenti che hanno configurato metodi di autenticazione multipli. Le icone che permettono di passare tra diverse tipologie di password risultano completamente invisibili, anche se tecnicamente funzionali. L'azienda di Redmond ha confermato che l'elemento cliccabile esiste ancora: passando il cursore nell'area dove dovrebbe trovarsi l'icona è possibile individuare il pulsante fantasma e accedere alla casella di testo per inserire la password. Una soluzione di emergenza poco intuitiva che compromette l'esperienza utente, specialmente per chi non è a conoscenza del problema.

Microsoft ha riconosciuto pubblicamente entrambe le problematiche e ha dichiarato di essere al lavoro su una correzione, ma al momento non esiste alcuna soluzione alternativa se non il rollback completo dell'aggiornamento KB5071142. Una situazione paradossale considerando che questo update porta con sé diversi miglioramenti significativi: un motore aptico aggiornato che genera feedback tattili su periferiche come le penne digitali quando si agganciano finestre o si passa sopra i controlli delle applicazioni, un menu contestuale rinnovato in Esplora File più pulito e navigabile, e naturalmente la tanto attesa maggiore coerenza della modalità scura.

L'aggiornamento introduce anche il supporto all'esperienza a schermo intero di Xbox su una gamma più ampia di dispositivi e miglioramenti al Widget Board, funzionalità che gli utenti attendevano da tempo. Il paradosso è evidente: un pacchetto di aggiornamenti orientato alla qualità della vita dell'utente viene minato da bug evidenti che avrebbero dovuto essere intercettati durante le fasi di test preliminari attraverso il canale Insider.