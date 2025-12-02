Avatar di Ospite Git Pro #682 0
cioè alla fine consuma 1/3 del materiale rispetto alla h2s, non è male
Hack Admin #533
Ma quindi ogni volta che cambia colore deve sostituire fisicamente l'ugello? Mi sembra un casino sinceramente
RPG Ninja #282
2249 euro solo per il modello base... boh io resto con la mia creality
Net Master #866
Interessante il sistema vortek però vorrei capire quanto durano gli hotend con questi continui attacca e stacca
