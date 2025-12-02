Secondo fonti autorevoli come The Information, WSJ e Business Insider, OpenAI si trova in una situazione di emergenza definita internamente "code red", mentre Google emerge rapidamente come nuovo leader indiscusso della corsa all'AI. La partnership tra Microsoft e OpenAI, un tempo considerata la combinazione vincente del settore, sta mostrando crepe preoccupanti che ricordano drammaticamente le dinamiche fallimentari del passato mobile di Redmond.

Sam Altman, CEO di OpenAI, avrebbe comunicato al personale attraverso un memo interno la decisione di sospendere tutti i piani di monetizzazione previsti, inclusa l'integrazione pubblicitaria in ChatGPT. L'obiettivo è concentrare tutte le risorse disponibili nel tentativo disperato di colmare il divario con Google Gemini, che sta rapidamente superando ChatGPT sia nelle capacità di generazione testuale che in quelle di sintesi di immagini. La crescita di OpenAI, secondo le previsioni dello stesso Altman, potrebbe rallentare fino a cifre a "singola cifra" fino al 2026, mentre l'azienda raddoppia gli investimenti nella ricerca e sviluppo.

La situazione finanziaria di OpenAI appare critica. Analisi recenti di HSBC e altre istituzioni finanziarie dipingono un quadro allarmante: l'azienda sta bruciando liquidità a ritmi insostenibili, e anche le proiezioni più ottimistiche suggeriscono che avrà bisogno di centinaia di miliardi di dollari per rimanere operativa. Il peso dei 1,4 trilioni di dollari in impegni computazionali assunti con partner come Oracle e Softbank per il prossimo decennio grava come una spada di Damocle sull'intera strategia aziendale. Le campagne di marketing pianificate, gli esperimenti pubblicitari e le funzionalità basate su agenti AI sono stati tutti accantonati.

Google sta capitalizzando anni di investimenti in infrastruttura proprietaria e integrazione verticale. I processori Tensor sviluppati internamente per i dispositivi Pixel e i data center offrono vantaggi economici significativi rispetto alle soluzioni basate su architetture NVIDIA, riducendo drasticamente i costi operativi. Le funzionalità AI integrate nell'ecosistema Google risultano concretamente utili: generazione automatica di inviti calendario in Google Apps, trascrizioni in tempo reale da Google Meet, strumenti avanzati di elaborazione fotografica sui dispositivi Pixel, e la capacità di Gemini di sintetizzare documenti complessi in infografiche comprensibili.

Il parallelo con il fallimento di Windows Phone risulta inquietante. Microsoft aveva acquisito Nokia per guidare la sua spinta nel mobile con Windows 10 Mobile, ma quando Satya Nadella assunse la carica di CEO, abbandonò rapidamente il progetto svalutando l'intera acquisizione. La mancata sinergia tra Nokia e Microsoft permise ad Android e iOS di consolidare ecosistemi integrati che legano gli utenti attraverso hardware e software. Oggi la dinamica si ripete: OpenAI e Microsoft collaborano ma operano con visioni divergenti, con OpenAI che sviluppa applicazioni prioritariamente per macOS invece che per Windows, lasciando gli utenti dell'ecosistema Microsoft con strumenti AI frammentati e spesso malfunzionanti.

Le implementazioni AI di Microsoft su Windows appaiono inadeguate rispetto alla concorrenza. Gli strumenti di rimozione generativa nell'app Foto sono afflitti da bug persistenti senza prospettive di risoluzione imminente. Copilot, l'assistente AI integrato in Windows che incorpora ChatGPT e i modelli di generazione immagini DALL-E, offre un'esperienza frammentata rispetto all'integrazione fluida di Gemini nell'ecosistema Android. Microsoft manca di controllo sui sistemi operativi mobile dominanti, impedendole di raccogliere i dati necessari per addestrare e migliorare i propri modelli in modo competitivo.

L'assenza di un footprint hardware mobile significativo emerge come debolezza strategica critica. Senza dispositivi proprietari nelle mani degli utenti, Microsoft non può garantire l'integrazione profonda dei servizi AI necessaria per competere. Google, al contrario, controlla Search, Android, l'intera suite Google Apps, e potenzialmente YouTube, creando un effetto rete che alimenta continuamente Gemini con dati freschi e diversificati. Questo vantaggio strutturale rischia di generare un divario incolmabile, simile al dominio storico di Google Search.

Gli analisti evidenziano che Microsoft e OpenAI si trovano in una posizione vulnerabile dove la fiducia degli investitori rappresenta l'unico salvagente. Se tale fiducia dovesse erodersi ulteriormente, OpenAI potrebbe collassare rapidamente sotto il peso degli impegni finanziari assunti. La strategia di acquisizioni e partnership di Nadella, che aveva caratterizzato i successi precedenti come GitHub e LinkedIn, sembra inadeguata in un settore dove l'integrazione verticale e una visione coerente dall'alto verso il basso risultano determinanti. L'approccio consumer-oriented, mai veramente prioritario per l'attuale leadership Microsoft, si rivela ora una lacuna potenzialmente fatale nella competizione AI.