Le statistiche parlano chiaro: mentre gli italiani si preparano a partire per le vacanze natalizie, i malintenzionati affilano le armi. I dati del Viminale relativi al 2024 registrano un incremento del 5% dei furti in abitazione, con Milano che detiene il primato negativo di questa poco invidiabile classifica. Un fenomeno che si intensifica proprio durante le festività, quando milioni di case restano vuote e vulnerabili.

Lo scenario è preoccupante ma non sorprendente. Federalberghi ha calcolato che durante il periodo tra Natale e l'Epifania dello scorso anno oltre 18 milioni di italiani hanno scelto di viaggiare, lasciando le proprie abitazioni incustodite. Anche le associazioni dei consumatori come il Codacons lanciano l'allarme, identificando proprio le settimane natalizie come uno dei momenti più critici per le effrazioni domestiche.

La questione della sicurezza domestica durante le vacanze diventa quindi prioritaria. Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia, azienda multinazionale specializzata in sistemi di protezione per la casa e presente nel nostro Paese dal 2021, sottolinea come piccoli accorgimenti possano fare una grande differenza. "Le vacanze di Natale sono un momento di pausa molto atteso, ma per viverle davvero in serenità serve che la casa rimanga un luogo sicuro anche quando siamo lontani", afferma l'esperto.

Tra le precauzioni più efficaci, spicca quella che potrebbe sembrare banale ma risulta invece fondamentale: coinvolgere una persona di fiducia. Un vicino o un familiare che ritiri la posta, controlli periodicamente l'abitazione e verifichi eventuali anomalie rappresenta un deterrente psicologico potente per i ladri, che tendono a evitare case che appaiono abitate o sorvegliate.

L'era digitale porta con sé nuovi rischi, spesso sottovalutati. La tentazione di condividere in tempo reale sui social media le foto delle proprie vacanze è forte, ma equivale a lasciare un cartello sulla porta di casa con scritto "assente per ferie". Gli esperti raccomandano quindi di rimandare la pubblicazione dei contenuti al rientro, preservando così la privacy e la sicurezza dell'abitazione.

Sul fronte delle soluzioni tecnologiche casalinghe, l'automazione gioca un ruolo chiave. Timer programmati per accendere luci e televisione a orari variabili creano l'illusione di una casa vissuta, senza necessariamente simulare movimenti continui. L'importante è creare una routine credibile, simile a quella di una normale serata in famiglia.

La risposta media all'emergenza è inferiore ai 24 secondi

Un errore comune riguarda la gestione delle chiavi di riserva. Zerbino, vasi e fioriere sono i primi luoghi dove i malintenzionati cercano, eppure molti continuano a nascondervi le chiavi per comodità. Le alternative più sicure includono l'affidamento a persone fidate o l'utilizzo di serrature smart gestibili tramite applicazione mobile.

Per chi cerca una protezione più strutturata, le soluzioni professionali offrono un ventaglio di opzioni integrate. I sistemi di allarme collegati 24 ore su 24 a centrali operative garantiscono interventi rapidi in caso di emergenza, con tempi di risposta che nel caso di Sector Alarm scendono sotto i 24 secondi. La presenza di cartelli o targhe che segnalano chiaramente un sistema di allarme monitorato possiede inoltre un forte effetto dissuasivo sui potenziali intrusi.

L'ecosistema della sicurezza domestica moderna si compone di elementi modulari che lavorano in sinergia. Sensori di movimento, rilevatori di fumo, dispositivi anti-allagamento e prese intelligenti per la gestione remota degli elettrodomestici si controllano attraverso un'unica app, consentendo ai proprietari di monitorare in tempo reale lo stato della propria abitazione da qualsiasi luogo. Questi sistemi non solo proteggono dai furti, ma anche da emergenze come incendi o perdite d'acqua, garantendo una protezione completa del patrimonio domestico.

La tecnologia smart permette inoltre di evitare quello che gli addetti ai lavori chiamano "effetto casa spenta", grazie alla programmazione automatica di luci e dispositivi che mantengono un aspetto abitato anche durante lunghe assenze. Un dettaglio apparentemente secondario, ma che può rivelarsi decisivo nel dissuadere i malintenzionati dalla scelta dell'obiettivo.