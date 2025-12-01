MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è in offerta su Amazon con uno sconto del 29%: potete portarlo a casa a 499€ invece di 699€. Questo monitor gaming da 26,5" vanta un pannello QD-OLED WQHD con refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms. Un'occasione imperdibile per vivere un'esperienza visiva eccezionale a 499€, con certificazione DisplayHDR True Black 400 e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3.

MSI MAG 273QP QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è la scelta ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di eSports che non accettano compromessi in termini di prestazioni. Con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 ms, questo monitor vi garantirà un vantaggio decisivo nelle sessioni di gioco più intense, dove ogni millisecondo conta. La tecnologia QD-OLED offre neri perfetti e colori straordinariamente vividi, rendendo ogni scena di gioco un'esperienza visivamente immersiva. È particolarmente consigliato a chi gioca a titoli competitivi come FPS, MOBA e racing game, dove la fluidità e la reattività dello schermo possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Questo monitor si rivela perfetto anche per content creator e professionisti del settore visual che necessitano di una precisione cromatica elevata. La copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e il valore ΔE ≤ 2 assicurano una riproduzione fedele dei colori, fondamentale per editing fotografico e video. Con la certificazione DisplayHDR True Black 400 e un rapporto di contrasto di 1.500.000:1, avrete a disposizione uno strumento professionale che eccelle sia nel gaming che nella produttività creativa. A 499€ invece di 699€, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca il meglio della tecnologia OLED applicata al gaming e alla creazione di contenuti.

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è un monitor gaming da 26,5 pollici che unisce la tecnologia Quantum Dot OLED per offrirvi neri assoluti e 1,07 miliardi di colori. Con refresh rate 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms, vi garantisce fluidità estrema in ogni situazione. Il pannello copre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e vanta la certificazione DisplayHDR True Black 400, con picchi di luminosità fino a 1000 nit.

