Ospite Core_Guard #831
ma infatti non bisogna mai prenderla per oro colato, io ormai controllo sempre
Ospite RPG Guru #647
Interessante l'analogia del pappagallo intelligente. Spiega bene il concetto
Ospite Pro_Master #458
quindi praticamente inventa le cose senza saperlo?
Zeringo
Ragionamento e ia sono due concetti che collidono e che quindi non esistono in questo caso.
Questa cosa che chiamate ia non ragiona, non valuta, non fa alcuna verifica, perchè non sa nulla, non conosce e non sapendo nulla si limita a calcolare, a fare previsioni.

Alla fine, i risultati ottenuti non vengono passati ad un attento vaglio, non vengono controllati e questo genera errori.

Non è altro che un sistema fallace e che in tanti mascherano la sua inaffidabilità, se ne guardano molto bene dal mostrare quello che è realmente.
Ospite Tech_Soul #727
il problema è che la gente ci crede ciecamente e poi diffonde cavolate
