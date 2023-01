Tutti abbiamo sicuramente sentito parlare di ChatGPT, l’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI che ultimamente sta spopolando grazie alla naturalezza delle risposte (e con la quale è possibile avviare delle vere e proprie conversazioni) che riesce a dare in qualsiasi ambito essa venga interrogata. Così come c’è chi la usa per puro scopo di intrattenimento, non sono rari i casi di persone che hanno fatto affidamento a ChatGPT per altri fini, come scrivere delle righe di codice in un determinato linguaggio di programmazione o banalmente farle scrivere un articolo (ma vi assicuriamo che tutto ciò che leggete qui su Tom’s è totalmente scritto a mano).

Generalmente l’accesso all’intelligenza artificiale avviene via browser, collegandosi direttamente al sito web, ma tramite questa guida vedremo come utilizzare un’apposita libreria di Python per integrare ChatGPT con un Raspberry Pi (per il quale vi consigliamo la versione 4 o 3B+ in modo da godere di un’esperienza migliore), o più banalmente, per utilizzarlo da Windows, Linux e macOS.

Impostare le chiavi API su Raspberry Pi

Effettuiamo il login su OpenAI; Clicchiamo su “View API keys“;

Nella pagina che si apre, facciamo click sul pulsante “Create new secret key“: annotate la chiave su un file di testo poiché ci servirà negli step successivi e non verrà mostrata di nuovo dal sito.



Installare ChatGPT Python API su Raspberry Pi

Apriamo il terminale su Raspberry e aggiorniamo tutto il software presente con il seguente comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y Installiamo la libreria openai utilizzando pip:

pip3 install openai Apriamo il file bashrc (che è uno dei file nascosti nella directory principale):

nano ~/.bashrc Andiamo alla fine del file e aggiungiamo la seguente linea:

export PATH=”$HOME/.local/bin:$PATH” Salviamo il file utilizzando CTRL + X, poi Y e diamo invio; Ricarichiamo il file bashrc per terminare la configurazione e successivamente possiamo chiudere il terminale:

source ~/.bashrc

Creare un Chatbot per Raspberry Pi