Addio Siri? Claude AI è il nuovo assistente virtuale su iPhone e iPad

L'universo delle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale si arricchisce di un nuovo, significativo arrivo sull'App Store di iOS e iPadOS: Claude AI, l'ultimo capolavoro tecnologico sviluppato da Anthropic, ora è finalmente disponibile per gli utenti iPhone e iPad.

Al centro dell'attenzione c'è l'unicità di Claude, che si mette in evidenza rispetto ai competitor con tre caratteristiche principali al lancio. In primis, la sincronizzazione seamless tra web e dispositivo mobile, consentendo agli utenti di proseguire le conversazioni senza interruzioni da uno all'altro. Inoltre, le capacità visive di Claude rappresentano un salto qualitativo nell'interazione tra l'utente e l'IA, consentendo di analizzare in tempo reale immagini e file caricati, oltre a comprendere contestualmente l'ambiente circostante, il tutto direttamente dal proprio smartphone. E, non meno importante, l'accesso aperto a tutti gli utenti, indipendentemente dal piano sottoscritto, con la possibilità di scaricare l'app senza costi aggiuntivi.

La novità non si ferma all'utilità pratica dell'app: Claude promette di elevarsi sopra gli standard attuali attraverso l'analisi dettagliata di oggetti, immagini e addirittura dell'ambiente che circonda l'utente. Va da sé, dunque, che questa capacità trasforma il dispositivo in uno strumento ancora più potente e versatile per l'esplorazione e l'interazione con il mondo attraverso gli occhi dell'intelligenza artificiale.

Gli interessati possono facilmente accedere a Claude per iPhone e iPad sull'App Store e iniziare subito a sperimentare le potenzialità offerte da questa evoluzione tecnologica avanzata. È importante notare che, al momento, non vi è supporto disponibile per la versione Mac su iPad, ma Claude rimane fruibile via browser, un'opzione valida per familiarizzare con le capacità di questa IA e i modelli di linguaggio a disposizione.