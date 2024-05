Microsoft presenta il primo Responsible AI Transparency Report

Nell'ottica di rendere i propri sforzi nello sviluppo di soluzioni di IA il più trasparenti possibile, Microsoft ha presentato la prima edizione del Responsible AI Transparency Report, un documento contenente le pratiche della compagnia nel campo dell'IA responsabile.

Il report approfondisce il processo di sviluppo delle soluzioni di IA generativa e della gestione dei rischi, oltre a condividere dei casi d'uso che illustrano l'applicazione dei principi della compagnia e il supporto offerto ai clienti nell'uso responsabile della tecnologia.

Nel documento Microsoft illustra il nuovo approccio volto a governare le pubblicazioni di IA generativa basato sul "Responsible AI Standard e il National Institute of Standards and Technology’s AI Risk Management Framework" di Microsoft. L'approccio richiede ai team di mappare, misurare e gestire i rischi per le soluzioni generative lungo tutto il ciclo di sviluppo.

La compagnia ha lanciato 30 strumenti con più di 100 funzionalità volti a supportare lo sviluppo responsabile dell'IA da parte dei clienti, oltre ad aver pubblicato 33 Transparency Note per fornire agli utenti informazioni sui servizi offerti da piattaforme come Azure OpenAI Service.

Pixabay

Nel report Microsoft sottolinea di aver ampliato la propria community di IA responsabile superando i 400 membri e di aver investito in formazione obbligatoria per tutti i dipendenti per aumentare l'adozione delle pratiche di IA responsabile: a fine 2023, il 99% dei dipendenti aveva già completato il modulo di IA responsabile previsto nel programma Standards of Business Conduct.

La compagnia continua inoltre a rafforzare le pratiche partecipando ad attività multi-stakeholder come il Frontier Model Forum, the Partnership on AI, MITRE e il National Institute of Standards and Technology.

Infine, Microsoft sta supportando iniziative di ricerca sull'AI come il National AI Research Resource e finanzia programmi come l'Accelerating Foundation Models Research e AI & Society Fellows.

"Non esiste un traguardo per l'IA responsabile. E anche se questo report non ha tutte le risposte, ci impegniamo a condividere il prima possibile e spesso i nostri insegnamenti e a impegnarci in un solido dialogo sulle pratiche di IA responsabile. Invitiamo il pubblico, le organizzazioni private, le organizzazioni non profit e gli organi di governo a utilizzare questo primo rapporto di trasparenza per accelerare l'incredibile impulso all'IA responsabile che stiamo già vedendo in tutto il mondo" hanno affermato Brad Smith, vicepresidente di Microsoft, e Natasha Crampton, Chief Responsible AI Officer.

Versioni aggiornate del report verranno pubblicate ogni anno e saranno condivise anche col governo statunitense, come Microsoft aveva già annunciato lo scorso anno.