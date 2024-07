Con Copilot ora potete gestire il vostro smartphone Android direttamente dal PC

Se siete stanchi di dover costantemente passare dallo smartphone al computer e viceversa, Microsoft ha introdotto una soluzione che potrebbe semplificarvi la vita. Grazie a Microsoft Copilot, ora è possibile gestire il proprio smartphone con Android 14 direttamente dal proprio PC con Windows 11.

Per iniziare, è necessario collegare lo smartphone al PC utilizzando l'app Phone Link, già preinstallata su Windows 11. Scaricate anche l'app Phone Link sul dispositivo Android dal Google Play Store. Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi per procedere.

Una volta collegato il telefono, aprite un browser web sul PC e visitate il sito copilot.microsoft.com. Qui troverete un plug-in per il telefono. Cliccateci sopra per connettere Copilot allo smartphone e interagirci.

Microsoft

Con Copilot, potrete chiedere di visualizzare i messaggi di testo più recenti o trovare una nota sul telefono semplicemente dicendo, per esempio, "mostrami il mio ultimo messaggio di testo" o "trova la nota intitolata ‘lista della spesa’". Inoltre, è possibile impostare sveglie o aprire applicazioni sul telefono semplicemente impartendo comandi vocali a Copilot, come "imposta un allarme per le 20:00 sul mio telefono" o "apri Maps e mostrami come arrivare a destinazione".

È importante tenere presente che, essendo una novità, Copilot potrebbe impiegare un breve lasso di tempo per rispondere alle richieste. Inoltre, le funzionalità disponibili possono variare a seconda del modello di telefono Android posseduto.

Se avete un telefono di marca Samsung, Honor o Oppo (inclusi OnePlus e Realme), avrete accesso a funzionalità aggiuntive. Questi dispositivi permettono un accesso completo attraverso Phone Link, il che significa che potete vedere lo schermo del telefono sul PC e interagire direttamente con le applicazioni. Microsoft Copilot con Phone Link rappresenta un significativo progresso nella connessione tra telefono e PC, consentendo di gestire il telefono con la voce, rendendo tutto più semplice e veloce.