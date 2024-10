Con il 50% di sconto, non hai più motivi per rinunciare a BitDefender VPN

I prezzi pieni di prodotti e servizi spesso scoraggiano l'utente dall'acquisto, inducendolo ad aspettare un'opportunità di risparmio. Oggi, quella opportunità arriva con BitDefender VPN, che offre il suo servizio di protezione della privacy online a metà prezzo. In particolare per i nuovi clienti, questa promozione è tra le più competitive del settore, con abbonamenti annuali da soli 34,99€.

BitDefender, chi dovrebbe abbonarsi?

Chiunque utilizzi reti Wi-Fi pubbliche o condivise, come quelle di aeroporti, caffè o hotel, è particolarmente vulnerabile agli attacchi informatici. Con la crittografia di BitDefender, potete navigare in modo sicuro ovunque vi troviate, senza il rischio di intrusioni o furti di dati. Inoltre, la politica rigorosa di "nessun registro del traffico" garantisce che nessuna delle vostre attività online venga monitorata o conservata, tutelando ulteriormente la privacy.

Un altro grande vantaggio di BitDefender VPN è la sua capacità di sbloccare contenuti limitati geograficamente. Se volete accedere ai vostri siti di streaming preferiti, come Netflix o Disney+, che limitano l'accesso in base al paese, BitDefender vi permette di aggirare queste restrizioni. Con oltre 4.000 server in più di 50 paesi, avete la possibilità di simulare la posizione in tutto il mondo e godervi contenuti da qualsiasi piattaforma senza limiti.

Infine, BitDefender VPN è la scelta ideale per chi desidera prestazioni di sicurezza di alto livello. La combinazione tra velocità di connessione, traffico illimitato e crittografia di massima sicurezza rende questo servizio perfetto sia per l'uso quotidiano che per proteggere dati sensibili, come informazioni bancarie o dettagli personali. Con un prezzo accessibile e caratteristiche avanzate, BitDefender VPN rappresenta un servizio completo per proteggere la vita digitale.

