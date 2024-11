Configurazione per il Full HD con RTX 4060 | 2024

Oggi vi proponiamo una configurazione entry level dedicata al PC gaming, che vi permetterà di giocare a risoluzione Full HD (1080p) con una spesa contenuta. Questa build è adatta sia per i giochi competitivi e più leggeri che per quelli moderni e impegnativi, che possono essere giocati anche con ray tracing attivo grazie al DLSS 3.5 con Frame Generation e Ray Reconstruction, tecnologie di NVIDIA che migliorano di molto il framerate.

I componenti della configurazione

Prima di analizzare le prestazioni che si possono raggiungere con questa build, vediamone i componenti. Iniziamo dalla scheda grafica, una RTX 4060 con 8GB di memoria GDDR6: si tratta di un modello entry level, ma che assicura tutte le performance necessarie per giocare bene in Full HD ai titoli più recenti, anche con ray tracing attivo sfruttando il DLSS di casa NVIDIA. Nessun problema ovviamente con i giochi più vecchi, o con i titoli competitivi come League of Legends, CS:GO 2, Apex Legends e così via, che raggiungono tutti framerate elevati.

Alla RTX 4060 abbiniamo un processore Intel Core i3-14100, equipaggiato con 4 P-Core e 8 thread, che può arrivare fino a 4,7GHz in boost e ha un PBP di 58 watt. Pur non essendo un processore che mette sul piatto tantissima potenza, è adeguato a questa configurazione e ha un costo molto contenuto.

Come scheda madre abbiamo scelto una MSI B760 Gaming Plus WiFi, con supporto a RAM DDR5 di ultima generazione, tanti slot d’espansione e una buona dotazione di porte. La scheda è dotata di quattro slot DIMM per le RAM, due slot per SSD M.2 (uno dissipato) e cinque slot PCIe, il primo x16 dedicato alla scheda grafica, gli altri con supporto al PCIe x4 (il terzo) e PCIe x1 (gli altri tre). C’è anche il Wi-Fi 6E integrato, insieme al Bluetooth 5.3, che vi permette di collegarvi alla rete senza l’obbligo di avere un cavo.

Il pannello I/O posteriore mette a disposizione una porta PS/2 per tastiera e mouse legacy, quattro USB 2.0, uscite HDMI e DisplayPort, LAN 2,5G, due USB 3.2 da 10Gbps tipo A, una USB 3.2 da 10 Gbps tipo C, uscita audio ottica e i classici jack da 3,5mm per l’audio.

Il raffreddamento del processore è affidato a un dissipatore DeepCool AG400, piccolo ed economico, ma efficace nel tenere a bada il Core i3-14100. Si tratta di un modello a singola torre con una ventola da 120 mm, silenzioso e facile da installare, che riuscirà a gestire il processore anche nelle sessioni di gioco più intense.

Per quanto riguarda la memoria, abbiamo optato per un kit da 16 GB DDR5-5600 targato Kingston, nello specifico delle Kingston Fury Beast con latenza CL40. Ricordatevi che è sempre meglio avere due moduli anziché uno, poiché potrete sfruttare i vantaggi del dual channel, che offre un incremento netto di prestazioni (non solo nei giochi).

L’archiviazione è affidata a un SSD NVMe Crucial P3 Plus, con velocità fino a 5GB/s per prestazioni eccellenti e 1TB di spazio, così da poter tenere installati tutti i vostri giochi preferiti senza preoccupazioni. È un’unità bilanciata, che si abbina bene a una build di questo tipo; non ha senso puntare su modelli più veloci e quindi più costosi, per giocare e svolgere le attività quotidiane questo Crucial è perfetto.

Per l’alimentazione abbiamo scelto un DeepCool PK650D, modello da 650 watt non modulare, con certificazione 80 PLUS Bronze. Offre un buon rapporto prezzo/prestazioni ed è adeguato alla nostra configurazione, non particolarmente energivora.

Infine, installiamo tutto all’interno di un case DeepCool CK560, dal design elegante e con un frontale in mesh, perfetto per assicurare un flusso d’aria ottimale a processore e scheda grafica. Questo case integra già quattro ventole per il raffreddamento ed è dotato di una finestra in vetro temperato, che vi permette di ammirare la vostra build in ogni momento. La gabbia inferiore nasconde l’alimentatore e i cavi, assicurando la massima pulizia, anche se non siete maestri del cable management.

Le prestazioni della configurazione

Dopo i componenti, vediamo ora le prestazioni di questa configurazione. Come potete vedere dal grafico, si riesce a giocare sopra i 60 FPS medi a molti titoli moderni, anche nel caso di giochi impegnativi come Cyberpunk 2077 e Remnant 2.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

I titoli competitivi, testati a dettagli bassi, raggiungono framerate molto elevati e permettono di sfruttare al meglio anche i monitor ad alto refresh rate. Rainbow Six Siege e Fortnite si attesta intorno ai 220 FPS medi, con il titolo di Epic Games che arriva fino a 300 FPS in modalità performance; anche Valorant e Apex Legends girano in maniera eccellente, raggiungendo rispettivamente i 281 e i 298 FPS medi.

Nessun problema, infine, nemmeno per le prestazioni in ray tracing. Cyberpunk 2077 arriva a 100 FPS medi grazie al DLSS 3, mentre Hogwarts Legacy arriva a 84 FPS medi.

Chi dovrebbe acquistare questa configurazione?

La configurazione che abbiamo proposto in questo articolo è pensata per chi si vuole approcciare al mondo del PC gaming senza spendere troppo: la build costa, nel momento in cui scriviamo, circa 900 euro, quindi è abbastanza accessibile.

Se volete giocare su PC e avete un budget inferiore ai 1000 euro, questa configurazione risponde bene alle vostre necessità. Grazie alla RTX 4060 avrete accesso anche ad altre tecnologie oltre a quelle dedicate ai videogiochi, come NVIDIA Broadcast, e potrete sperimentare con l’intelligenza artificiale, ad esempio nella creazione immagini con Stable Diffusion accelerata dai Tensor Core, oppure con i modelli locali messi a disposizione da Chat RTX.