Cooler Master MM712: il mouse da gaming che pesa 59 grammi CROLLA DI PREZZO! (-68%)

Siete alla ricerca di un mouse da gaming di alta qualità che unisca leggerezza, precisione e versatilità senza svuotare il portafoglio? Questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro: Cooler Master MM712, un mouse da gaming wireless che pesa 59 grammi, è infatti disponibile a soli 25,70€. Si tratta di uno sconto ottimo, visto che il prezzo di partenza di 79,99€ è stato ridotto del 68%, parliamo infatti del minimo storico per il gioiellino di casa Cooler Master!

Mouse da gaming Cooler Master MM712, Nero, chi dovrebbe acquistarlo?

Cooler Master MM712 rappresenta una scelta ottimale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di un dispositivo particolarmente leggero, che non per questo crea compromessi con precisione e affidabilità. Con un peso di soli 59 grammi, questo mouse wireless offre una manovrabilità ineguagliabile, essenziale per evitare affaticamento durante lunghe sessioni di gioco. La compagnia ha pensato a un design piuttosto minimale, personalizzabile grazie agli RGB che offrono un tocco in più, proprio come è possibile regolare anche le impostazioni DPI direttamente dal tasto nella parte superiore. Resta possibile scaricare su PC il software MasterPlus+ per avere sott'occhio tutte le impostazioni.

Ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni contenute: sotto il suo elegante case nero opaco nasconde un sensore ottico PixArt PAW3370, capace di raggiungere i 19.000 DPI, per la massima precisione in ogni movimento. Gli interruttori ottici, progettati per resistere a ben 70 milioni di clic, garantiscono reattività e affidabilità pensata per durare anni. Una feature interessante riguarda anche il collegamento con il cavo USB-C scollegabile dal mouse, che infatti permette di sostituire il cavo quando necessario.

Attualmente disponibile a soli 25,70€, Cooler Master MM712 rappresenta un'offerta imperdibile al suo minimo storico, perfetta per i giocatori alla ricerca di un mouse da gioco leggero, preciso e versatile. La sua combinazione di feature ottime, assieme alle specifiche tecniche all'avanguardia, rende il rapporto qualità-prezzo più vantaggioso che mai!

