Cooler Master rilancia i case della serie Silencio

Silencio S400 e S600 sono i due case su cui punta Cooler Master per chi vuole avere build sobrie e soprattutto poco rumorose.

Cooler Master ha presentato al Computex 2019 moltissime novità di cui vi parleremo nei prossimi giorni. Concentriamoci sui case, in particolare dai nuovi Silencio S400 e S600, rispettivamente un prodotto per configurazioni basate su motherboard micro ATX e una soluzione per build più tradizionali in formato ATX.

Il punto importante di questi case è, come si può intuire facilmente dal nome, la capacità di assicurare un buon raffreddamento interno e di contenere la rumorosità. Cooler Master ha infatti lavorato con un’altra azienda per sviluppare un nuovo materiale fonoassorbente che ricopre le paratie interne dei case.

L’azienda ha anche collaborato con Sorama per analizzare suoni e vibrazioni e ottimizzare la riduzione del rumore in base alla frequenza, bilanciando al contempo le prestazioni termiche. La serie Silencio ha debuttato nel 2011 e ha riscosso un grande successo negli anni, quindi è naturale che Cooler Master voglia rilanciarla.

Su entrambi i sistemi c’è un pannello frontale apribile – può essere collegato sia sui giunti di destra che di sinistra – che nasconde le feritoie da cui far passare l’aria. Il Silencio S600 è disponibile a 99 euro nella versione con finestra e a 10 euro in meno per quella con paratia classica. Il modello minore parte da 79 euro, con la versione dotata di finestra a 89 euro. Entrambi saranno disponibili a metà giugno.

Un altro case interessante per chi vuole realizzarsi una build mini-ITX è il MasterCase H100, con ventola RGB da 200 mm e una trama a rete che interessa il pannello frontale e parte di quello superiore, dove ritroviamo anche un sistema per inserire una mano e sollevarlo per il trasporto verso LAN Party o eventi.

Cooler Master ha rinnovato anche il ben più grande Cosmos, portando alla fiera taiwanese il Cosmos C700P Black Edition, con verniciatura in nero opaco e miglioramenti sia all’interno che all’esterno.

In particolare l’azienda ha rimosso la paratia della gabbia degli hard disk e ha oscurato il vetro temperato. Sul parte frontale è inoltre presente una USB C. Il Cosmos C700P Black Edition sarà disponibile dal 28 maggio a circa 300 euro.