Cooler Master SL600M Black Edition, un nuovo case per gamer e professionisti

Cooler Master ha annunciato il nuovo case SL600M Black Edition che si contraddistingue per un design "più sinistro e stealth".

Cooler Master ha annunciato un nuovo case della linea MasterCase Sleek, l’SL600M Black Edition. Il suo design, definito dall’azienda “più sinistro e stealth” rispetto all’SL600M tradizionale (arrivato lo scorso anno e disponibile ora a 171 euro), lo rende appetibile anche per chi cerca un case da gaming.

Il nuovo case è realizzato in alluminio nero anodizzato, con inserti in acciaio e un pannello laterale in vetro temperato. Il suo design interno è pensato per offrire un buon mix fra prestazioni termiche e silenziosità. Infatti, il layout “a camino” prevede che le due ventole da 200mm aspirino aria dal basso, spostando l’aria calda verticalmente e facendola uscire dalla parte superiore del case. La grandezza delle ventole permette un grande spostamento d’aria anche a bassi regimi rotatori e ciò assicura silenziosità.

Fra le altre caratteristiche dello chassis troviamo la possibilità di installare verticalmente le schede video grazie alla finestra PCI rotante di 90° e delle staffe che permettono di montare un SSD, un HDD, un dissipatore a liquido custom o un AIO in più posizioni all’interno del case compresi i posizionamenti dietro al pannello frontale e sulla staffa inferiore del radiatore.

Il pannello I/O nella parte frontale dispone di un connettore USB 3.1 Type-C, quattro connettori USB, un cursore della velocità della ventola (PWM), un jack per cuffie (audio + microfono) e un jack per microfono dedicato. Il jack dell’auricolare, inoltre, supporta cuffie che usano una spina singola per i segnali di microfono e cuffie.

MasterCase SL600M Black Edition sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master a partire da gennaio 2020 a un prezzo al pubblico consigliato pari a 239 euro IVA inclusa.