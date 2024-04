Questa nuova AI può prevedere la prossima mossa di noi umani

Un team di ricercatori del MIT e dell'Università di Washington ha presentato un innovativo modello di intelligenza artificiale capace di predire con precisione le azioni future di individui e macchine, modellando efficacemente il processo decisionale umano e superando i modelli precedenti.

Il funzionamento del modello L-IBM si basa sull'analisi del comportamento passato, delle azioni e delle limitazioni legate al processo di pensiero di un agente, che può essere sia umano che un'altra intelligenza artificiale. Dopo essere stato sviluppato dai ricercatori, questo modello è stato testato con successo nella previsione delle mosse dei giocatori umani in una partita a scacchi.

Questo modello di intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzato per migliorare le decisioni prese dagli umani, intervenendo in caso di errori prevedibili.

Secondo gli autori dello studio, il L-IBM è in grado di fornire non solo modelli accurati del processo decisionale umano, ma anche misure informative della capacità inferenziale degli individui. Attraverso l'analisi del comportamento degli agenti in situazioni complesse, il modello è in grado di dedurre gli obiettivi di un individuo e la sua capacità di prendere decisioni.

Una fase importante dello studio è stata l'analisi del linguaggio e delle indicazioni relative alla comunicazione umana. I ricercatori hanno utilizzato il L-IBM per studiare il comportamento dei partecipanti a un gioco di riferimento, che coinvolgeva la comunicazione indiretta tramite enunciati in linguaggio naturale, dimostrando la capacità del modello di comprendere e predire il comportamento umano in contesti comunicativi complessi.

Inoltre, il modello si è concentrato sull'analisi del tempo impiegato dai giocatori di scacchi umani per fare le loro mosse durante una partita, rivelando differenze significative tra giocatori più deboli e più forti. Questi dati sono stati utilizzati dal L-IBM per modellare la variabilità delle decisioni dei giocatori tra gli stati di gioco, dimostrando la sua capacità di predire con precisione l'esito di una partita. Secondo gli autori dello studio, L-IBM ha il potenziale per migliorare diversi aspetti del processo decisionale umano, compresi routine, comportamento, comunicazione e strategia, intervenendo in caso di errori prevedibili.