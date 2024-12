Microsoft pubblica "l'app" nativa di Copilot, ma è tutto tranne che un'app

Microsoft sta testando una nuova versione "nativa" dell'app Copilot per Windows 11, come annunciato recentemente dall'azienda. Tuttavia, nonostante la definizione di "nativa", l'app continua a visualizzare semplicemente il sito web di Copilot, senza sostanziali cambiamenti nell'esperienza utente.

La novità principale di questa versione è che non utilizza più il sistema Progressive Web App (PWA) di Microsoft Edge, ma si basa ora su WebView2, il motore di rendering di Edge. Microsoft afferma che dopo l'aggiornamento, "quando esegui Copilot, lo vedrai apparire nella barra delle applicazioni di sistema".

L'unica vera novità è l'introduzione di una modalità "quick view", accessibile premendo Alt+Barra spaziatrice, che mostra l'interfaccia di Copilot in una finestra più piccola. Inoltre, l'app aggiunge un'icona di Copilot nella barra delle applicazioni.

La scelta di Microsoft di definire questa versione come "nativa" per Windows appare discutibile, considerando che la maggior parte dell'app non lo è effettivamente. Gli unici elementi nativi sono il menu nella barra del titolo e la schermata "About", che mostra solo un link a un file di testo con avvisi di terze parti.

Essendo questa una versione di anteprima, c'è la possibilità che Microsoft possa in futuro trasformare l'interfaccia di Copilot in un'esperienza realmente nativa per Windows. Tuttavia, al momento, le novità effettive sono limitate.

Microsoft Copilot è una suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale progettata per migliorare la produttività degli utenti all'interno delle applicazioni Microsoft 365 (come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams) e in altri servizi aziendali di Microsoft, come Dynamics 365 e Power Platform. Questo strumento utilizza modelli avanzati di intelligenza artificiale (tra cui i modelli sviluppati da OpenAI) per assistere gli utenti in attività complesse, semplificare i flussi di lavoro e offrire soluzioni intelligenti.

La nuova app Copilot è attualmente in fase di distribuzione in anteprima per gli Insider in tutti i canali di test. Resta da vedere se e come Microsoft svilupperà ulteriormente questa versione "nativa" di Copilot per Windows nei prossimi aggiornamenti.