Copilot Vision: l'assistente per lo shopping natalizio è arrivato

Microsoft ha annunciato il lancio della funzione Vision per gli abbonati a Copilot Plus negli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto dal CEO di Microsoft AI Mustafa Suleyman su X (ex Twitter).

Vision permette all'assistente IA Copilot di "vedere" ciò che l'utente sta visualizzando sullo schermo quando utilizza il browser Edge. In questo modo, l'IA può offrire suggerimenti e consigli contestuali in tempo reale, ad esempio per lo shopping online o la pianificazione di viaggi.

Secondo Microsoft è come avere un secondo paio di occhi potenziati dall'IA

La nuova funzionalità rappresenta un significativo passo avanti nelle capacità dell'assistente IA di Microsoft. Vision è in grado di analizzare il contenuto delle pagine web e fornire informazioni utili senza che l'utente debba cercarle manualmente.

Alcuni esempi di utilizzo includono:

Aiutare nella pianificazione di una cena al ristorante o di una serata al cinema, evidenziando informazioni su menu e biglietti

Assistere nello shopping online, scansionando le pagine per trovare prodotti in linea con lo stile e il budget dell'utente

Al momento Vision funziona solo su alcuni siti web selezionati, anche per gli abbonati Pro. Tuttavia, Microsoft sta collaborando con editori terzi per espanderne rapidamente la disponibilità e le funzionalità.

Sebbene non sia la prima implementazione di questo tipo di assistenza IA durante la navigazione, l'approccio di Microsoft sembra offrire un'esperienza più personalizzata e contestuale rispetto a soluzioni simili di concorrenti come Google Chrome e Opera.

Mustafa Suleyman ha dichiarato: "Qualcosa di speciale sta arrivando per queste vacanze. Da oggi, Vision è in fase di lancio per i nostri abbonati Copilot Pro negli Stati Uniti su Windows, quindi se ne fai parte, tieni gli occhi aperti su Edge!"

L'integrazione di Vision in Copilot rappresenta un ulteriore passo di Microsoft verso un'esperienza di navigazione web sempre più assistita dall'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di rendere più semplice e intuitiva l'interazione degli utenti con i contenuti online.