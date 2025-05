Spunta una Arc B580 con 24GB di RAM: perfetta per l’IA

Nel panorama delle schede grafiche, Intel sta preparando il terreno per un'espansione significativa della sua offerta, puntando su configurazioni con memoria di grande capacità. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l'azienda non si limiterà a potenziare la sua linea professionale, ma potrebbe estendere questa strategia anche al segmento gaming, rispondendo così alla crescente domanda di GPU con maggiore memoria video. Le ultime evidenze suggeriscono che i piani di Intel in questo senso siano molto più concreti di quanto si pensasse inizialmente, con partner hardware già pronti a concretizzare questi sviluppi.

Un recente deposito normativo presso la Commissione Economica Eurasiatica (EEC) ha portato alla luce informazioni che Intel non aveva ancora condiviso pubblicamente. MaxSun, uno dei principali partner produttivi di Intel per le schede grafiche Arc, ha registrato modelli che confermerebbero l'esistenza di varianti con 24GB di memoria della Arc B580, destinata al mercato gaming. Il documento elenca specificamente due versioni: "MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 24G" e "MAXSUN Intel Arc B580 iCraft 24G OC", quest'ultima con overclock di fabbrica.

Questa mossa risulta particolarmente significativa perché si allinea con l'imminente lancio della Arc PRO A60, una scheda grafica professionale basata sull'architettura Battlemage che dovrebbe essere annunciata durante il Computex. Anche questa scheda, secondo le anticipazioni, sarà dotata di 24GB di memoria, suggerendo una strategia coordinata da parte di Intel per posizionarsi in segmenti di mercato che richiedono elevate capacità di memoria video.

Va precisato che l'apparizione in un elenco EEC non garantisce il rilascio effettivo del prodotto. Infatti, lo stesso documento include modelli della serie "Terminator" che MaxSun aveva apparentemente pianificato ma che non sono mai arrivati sul mercato. Attualmente, l'azienda ha commercializzato solo tre varianti delle B580/B570, specificamente le serie iCraft e Milestone, lasciando in sospeso altri modelli presenti nell'elenco regolatorio.

I tentativi di ottenere chiarimenti direttamente da MaxSun potrebbero rivelarsi infruttuosi. L'esperienza passata con situazioni simili suggerisce che l'azienda probabilmente liquiderà la questione come un semplice errore di registrazione, indipendentemente dalla verità. È una pratica comune nel settore minimizzare o negare l'esistenza di prodotti non ancora ufficialmente annunciati, anche quando le evidenze normative puntano in direzione contraria.

L'interesse di Intel verso configurazioni con memoria estesa rappresenta un'evoluzione strategica importante. Con l'aumentare della complessità dei giochi moderni e delle applicazioni grafiche, 24GB di VRAM potrebbero diventare un punto di riferimento per utenti esigenti che lavorano con rendering 3D, editing video in alta risoluzione o gaming in 4K con texture ad alta definizione. Questa mossa posiziorebbe Intel in diretta competizione con le opzioni high-end di NVIDIA e AMD, in un segmento di mercato finora dominato da questi due produttori.

La possibile introduzione di varianti da 24GB della Arc B580 indicherebbe anche un cambio di paradigma nel modo in cui Intel percepisce il mercato gaming, riconoscendo che gli utenti più appassionati sono disposti a investire in hardware con specifiche superiori, tradizionalmente riservate al mercato professionale. Resta da vedere se e quando questi modelli saranno effettivamente annunciati, e soprattutto a quale fascia di prezzo si posizioneranno in un mercato già altamente competitivo.