Ecco il mouse Corsair con lo sconto più alto disponibile oggi (-34%)

Grazie ad Amazon, che continua a sorprendere con le sue offerte anche dopo il Prime Day, potete acquistare il Corsair M65 RGB Ultra Wireless a soli 85,49€. Con il prezzo temporaneamente sceso sotto i 100€, possiamo considerarlo uno dei migliori mouse da gaming economici disponibili oggi.

Corsair M65 RGB Ultra Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair M65 RGB Ultra Wireless si rivela una periferica ideale per gli appassionati di giochi FPS che richiedono precisione e reattività. Grazie alla sua risoluzione fino a 26.000 DPI, permette un'accuratezza micrometrica che può fare la differenza durante il gioco. La sua connessione wireless con latenza inferiore a 1ms garantisce una reattività immediata, senza ritardi percettibili, assicurando un'esperienza di gioco ottimale.

Inoltre, il sistema di peso personalizzabile permette agli utenti di trovare il bilanciamento perfetto per le loro esigenze, migliorando ulteriormente la comodità e l'efficacia durante le lunghe sessioni di gioco. Con una durata della batteria fino a 120 ore, questo mouse è pensato per gli hardcore gamer che non vogliono preoccuparsi di ricariche frequenti, garantendo un'autonomia estesa anche nelle sessioni di gioco più intense.

La compatibilità con iCUE permette poi una personalizzazione profonda delle impostazioni e dell'illuminazione RGB, offrendo così un'esperienza personalizzata e immersiva sia su PC che su console come PS5, PS4 e Xbox. Promosso a un prezzo attuale di 85,49€, ridotto rispetto al prezzo originale di 129,99€, il Corsair M65 RGB Ultra Wireless rappresenta un prodotto prezioso per coloro che cercano le massime prestazioni, abbinando tecnologia a un prezzo accessibile.

