Serve il raffreddamento per reggere questa velocità: SSD Corsair a prezzo bomba

Se siete alla ricerca di un upgrade potente per il vostro PC, questa è l’occasione giusta. Il Corsair MP700 Pro, SSD PCIe Gen5 da 1TB, è disponibile oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre: solo 139,99€ invece di 194,98€. Si tratta di un’unità all’avanguardia che sfrutta la tecnologia NVMe 2.0 su interfaccia PCIe Gen5 x4 per offrire velocità di trasferimento dati eccezionali, mai viste prima su un formato M.2. Attenzione però: per gestire tali prestazioni serve un sistema di raffreddamento dedicato, fondamentale per evitare il thermal throttling.

Corsair MP700 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Le prestazioni, d’altronde, parlano da sole: fino a 12.400 MB/s in lettura sequenziale e 11.800 MB/s in scrittura sequenziale, rendendo l'MP700 Pro perfetto per caricare giochi, avviare Windows o spostare file pesanti con una reattività istantanea. È una soluzione ideale per chi lavora con video in 4K, progetti CAD o per i gamer più esigenti che vogliono sfruttare appieno il potenziale del proprio hardware.

In termini di compatibilità, il Corsair MP700 Pro supporta le piattaforme PCIe 5.0 più recenti, come le schede madri Intel Z790 e AMD X670, garantendo la massima integrazione con le build di nuova generazione. A questo si aggiunge l’utilizzo di memorie TLC NAND 3D ad alta densità, un equilibrio perfetto tra velocità e resistenza, pensato per durare nel tempo anche sotto carichi intensi.

Un ulteriore vantaggio per i gamer è il supporto alla tecnologia Microsoft DirectStorage, che permette all’SSD di comunicare direttamente con la scheda grafica nei giochi compatibili, abbattendo drasticamente i tempi di caricamento. Se disponete di una GPU DirectX12 con supporto Shader Model 6.0, potrete godere di un’esperienza videoludica senza precedenti. In sintesi, questa offerta rappresenta un’occasione imperdibile per portare le vostre prestazioni al massimo livello.