Durante la propria conferenza stampa, AMD ha mostrato anche Corsair Voyager, primo notebook in assoluto dell’azienda americana che strizza l’occhio agli streamer che cercano una macchina portatile su cui giocare e streammare. Il laptop, basato su un processore AMD Ryzen 6900HS e una scheda grafica Radeon RX 6800M, integra soluzioni esclusive progettate da Elgato dedicate agli streamer, come una webcam Full HD gestibile tramite il software Camera Hub, una touchbar con 10 scorciatoie, completamente personalizzabile attraverso il software di Stream Deck e microfoni con cancellazione del rumore, in grado di catturare chiaramente la voce anche in ambienti rumorosi.

Ad affiancare CPU e scheda video ci saranno un massimo di 64GB di RAM DDR5 in formato SO-DIMM, SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 fino a 2TB, batteria da 99Wh, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Dato l’hardware all’interno, Corsair Voyager supporta anche le tecnologie SmartShift, Smart Access Memory e Smart Access Storage, quest’ultima ufficializzata proprio nel corso della conferenza. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore assicura un’adeguata gestione del calore prodotto dai componenti e consente di spingere al massimo il notebook senza preoccupazioni, mantenendo dimensioni tutto sommato contenute: il notebook misura 356 x 286,7 x 19,9 mm, per un peso complessivo di 2.4kg.

Corsair Voyager è poi equipaggiato con uno schermo Quad HD da 16″, con pannello IPS, risoluzione 2560 x 1600 pixel, frequenza d’aggiornamento di 240Hz e supporto a FreeSync Premium. Tra le porte a disposizione troviamo due USB 4.0 con supporto Thunderbolt 3, una USB 3.2 Gen2 tipo C, una USB 3.2 Gen1 tipo A, jack combo da 3,5mm e un lettore di schede SDXC 7.0. Integrato nel laptop troviamo anche un ricevitore Slistream wireless, che permette di collegare fino a tre periferiche compatibili senza dover occupare una porta USB con il ricevitore.

A completare la dotazione troviamo una tastiera meccanica con switch Cherry MX ultra-low profile e illuminazione RGB per tasto Capellix, completamente personalizzabile tramite il software Corsair iCUE. Al momento non abbiamo informazioni in merito a prezzi e disponibilità nel nostro mercato, ma sappiamo che negli Stati Uniti il notebook sarà disponibile in due configurazioni: una con Ryzen 7 6800HS, 32GB di RAM e SSD da 1TB a 2699 dollari, l’altra con Ryzen 9 6900HS, 64GB di RAM e SSD da 2TB a 2999 dollari.