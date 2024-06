Cosa sono e quanto convengono le Workstation ricondizionate

Cosa sono le Workstation

Si tratta di computer fissi e portatili progettati in modo diverso dai comuni PC, e costruiti in fabbrica solo da alcuni brand importanti dell’elettronica. Sono concepiti per chi fa lavori con alti requisiti di calcolo e di affidabilità. Contengono componentistica top di gamma (processori, RAM, dischi, case di fascia professionale, ecc.) e hanno una struttura più solida, curata e modulare, rispetto ai comuni PC.

Sono quasi sempre più ingombranti e pesanti dei computer comuni, anche se ne esistono alcune versioni compatte, e di solito non è consigliabile l'acquisto per le attività ordinarie. Vale la pena però fare un investimento quando si utilizzano programmi avidi di risorse, come software di progettazione industriale, prototipazione, architettura, grafica 2d e 3d, design di oggetti, modellazione, animazione, calcolo scientifico, matematico e statistico, ingegneria, simulazioni, montaggio video…e via discorrendo.

Quali vantaggi offrono

Le workstation si bloccano raramente, rispetto ad un computer comune perché, sia per via dei componenti migliori e della potenza, sia per via dell’assemblaggio e del miglior bilanciamento tra le diverse parti, sono meno soggette a freeze o crash. Sono macchine particolarmente affidabili anche quando lavorano a lungo su calcoli pesanti come quelli richiesti da rendering impegnativi o dal calcolo scientifico.

Possono avere prestazioni particolarmente elevate, soprattutto quando devono rispondere alle richieste di calcolo di software pesanti che supportano il multithreading.

Solitamente sono dotate di processori Xeon o equivalenti di fascia alta, e possono anche essere presenti diversi processori in un solo computer. Si tratta di processori con numerosi core fisici, anche diverse decine, ancora più thread, centinaia di giga di RAM, molteplici dischi di qualsiasi tipo e dimensione, e schede video particolarmente potenti dedicate all’elaborazione grafica dei software più voraci.

Un altro vantaggio di questa tipologia di macchine è che sono di solito più modulari e molto versatili e possono avere una maggiore varietà di configurazioni rispetto ai computer, avendo più spazio all’interno, più slot per RAM, alloggiamenti per dischi ed espansioni. Questo permette non solo di configurarle in modo più personalizzato in base alle necessità dei software e degli utenti, ma anche di espanderle maggiormente nel tempo per adattarsi all'evoluzione dei diversi applicativi e farle durare più a lungo. Va infine considerato che sono costruite con hardware standardizzato di fascia professionale e che sono soggette ad aggiornamenti software più affidabili di un computer normale assemblato.

A chi servono

Considerati i costi di acquisto, le Workstation sono adatte a persone che lavorano in specifici ambiti professionali: ingegneri, architetti e geometri, designer e progettisti industriali, ricercatori in ambito medico, fisici, montatori video, grafici professionisti, animatori 3d, sviluppatori GIS, designer di interni, biologi e ricercatori, statistici, matematici, esperti di analisi finanziaria e trader, informatici che devono trattare grandi mole di dati o che programmano software con strumenti particolarmente impegnativi, data analyst e scientist, geologi, sviluppatori di videogiochi, stilisti e esperti di intelligenza artificiale.

Una buona parte delle professionalità citate viene svolta all’interno di grandi aziende, spesso corporation e multinazionali, che investono cifre molto consistenti in tecnologia e innovazione, e sono le medesime che solitamente acquistano questo tipo di apparecchiature da nuove, sostituendole seguendo un ritmo elevato per rimanere competitive rispetto ai propri concorrenti.

Marche, modelli e costi

Le tre principali ditte che producono Workstation sono DELL, HP e Lenovo, le stesse aziende che producono la maggior parte dei computer di fascia business a uso professionale. Ognuna tra queste ha una propria linea di Workstation: DELL propone la serie Precision, HP la serie Z per il formato desktop e la Zbook per i portatili, Lenovo si riconosce nella serie P.

Queste macchine hanno in comune la potenza di calcolo e i costi, che possono variare da qualche centinaia di euro, per una configurazione estremamente basica che di solito nessuno sceglie perché equivalente a quella di un computer di uso comune, a migliaia, decine di migliaia di euro, o addirittura centinaia di migliaia di euro per il top della configurazione, per attività estremamente pesanti in ambito corporate. La maggior parte delle Workstation nuove, che si vendono, sono quelle con costi che variano da qualche migliaio di euro fino a dieci-venti mila euro.

I vantaggi di quelle ricondizionate

Con questi prezzi pagati dalle grandi aziende, si capirà che si tratta di apparecchiature non alla portata di tutti, ed è per questo motivo che sta emergendo il florido mercato delle Workstation ricondizionate, soprattutto se si considera che le grandi aziende, che le comprano da nuove, le rinnovano piuttosto velocemente, e che sul mercato del ricondizionato arrivano sempre più spesso macchine che sono ancora coperte dalla garanzia del produttore. Il principale vantaggio delle Workstation ricondizionate è sicuramente il prezzo accessibile per macchine ancora molto prestanti, ma anche il fatto che si tratta di macchine che possono essere facilmente riconfigurate e potenziate con più RAM, dischi più capienti e veloci, e schede video più potenti.

Perché rivolgersi a un’azienda come Reware

Reware è una Cooperativa di informatici che, da più di dieci anni, lavora solo computer ricondizionati. Negli anni si è prima specializzata in materiale informatico professionale, trattando dismissioni di computer di grandi aziende, e poi ha approfondito la propria esperienza nel campo delle macchine di fascia alta e delle Workstation.

Per questi motivi Reware conosce molto bene il mercato delle Workstation ricondizionate, che i suoi tecnici testano accuratamente e lavorano direttamente nel laboratorio della Cooperativa, ed è in grado, non solo, di proporre le configurazioni meglio bilanciate per i diversi usi che si fanno di queste macchine, ma anche di applicare il prezzo più corretto possibile, facendo sì che siano accessibili per tutti.

Va, infine, considerato che Reware ha un laboratorio aperto al pubblico tutti i giorni, da più di dieci anni, offre un anno di garanzia che si svolge in sede ed è particolarmente veloce, e un mese di diritto di reso gratuito. Tutti i prodotti che sono esposti nel negozio di Reware a Roma sono anche presenti online sullo shop, che è aggiornato in tempo reale, e dove clienti da tutta Italia possono configurare direttamente i computer che acquistano e riceverli dove vogliono con spedizione gratuita.

A queste condizioni vale la pena comprare Workstation ricondizionate, quando lo si fa da un operatore specializzato con una lunga e comprovata esperienza in grado di dare tutte le garanzie necessarie e di fornire supporto tecnico tempestivo quando necessario.