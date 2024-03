CPU AMD 79% più veloci di quelle Intel nell’IA, lo dicono i benchmark (di AMD)

AMD afferma che i suoi processori Ryzen hanno superato significativamente le prestazioni dei rivali Intel Meteor Lake nei benchmark sull'intelligenza artificiale, facendo registrare velocità di picco fino al 79% maggiori con un consumo energetico dimezzato. In particolare, il confronto tra AMD Ryzen 7 7840U (15W) e Intel Core Ultra 7 155H (28W) ha rivelato che le soluzioni AMD non solo sono più veloci e efficienti, ma anche più economiche.

Durante i test, eseguiti su dei laptop con LM Studio installato, AMD ha dimostrato la sua superiorità nell'elaborazione locale dell'IA, utilizzando modelli linguistici avanzati come Llama 2 e Mistral Instruct 7B. Questi test hanno incluso la scrittura di storie, la creazione di demo con palle rimbalzanti in Unity e la composizione di poesie, evidenziando l'efficacia di Ryzen in compiti che richiedono elaborazione IA intensiva senza necessità di connessione internet o abbonamenti.

I Ryzen di AMD con architettura Zen 4 non sono solo più veloci dei chip Intel nei carichi IA, ma consumano e costano meno.

I benchmark si sono concentrati su metriche quali il "tempo richiesto per il primo token" e il numero di "token al secondo", con i Ryzen che hanno mostrato prestazioni superiori grazie all'integrazione di core NPU, GPU RDNA 3 e CPU Zen 4. Inoltre, AMD ha sottolineato l'importanza dell'accelerazione AVX512 e VNNI incorporata nei core CPU Zen 4 per ottenere risultati vincenti.

Oltre ai risultati impressionanti nei test, AMD ha pubblicato un blog che offre una guida su come eseguire LM Studio e vari LLM localmente, sia su un "PC AMD Ryzen IA" che su un PC dotato di GPU Radeon RX 7000 o superiore. Questa iniziativa non solo mette in evidenza le capacità AI dei chip Ryzen, ma fornisce anche agli utenti le risorse per sfruttare queste tecnologie autonomamente.

Intel, consapevole delle prestazioni IA relativamente modeste della famiglia Meteor Lake, ha già anticipato miglioramenti significativi con le future generazioni di processori Arrow Lake e Lunar Lake, promettendo un grande incremento delle prestazioni IA per GPU e NPU (si parla di valori triplicati).