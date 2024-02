CPU Intel proibite in Germania, ecco cosa sta succedendo

Un tribunale tedesco ha vietato la vendita di alcune CPU Intel in Germania a seguito di una disputa sui brevetti con R2 Semiconductor. La decisione potrebbe portare al divieto di vendita di alcuni processori Intel e dei prodotti basati su di essi. Intel ha già fatto sapere che ricorrerà in appello.

La decisione del tribunale regionale di Düsseldorf si basa sull’ipotetica violazione di un brevetto che copre la tecnologia del regolatore di tensione integrato di R2 Semiconductor. L'inibizione riguarda i processori delle famiglie Ice Lake, Tiger Lake, Alder Lake e Xeon Scalable Ice Lake Server di Intel, nonché i PC e i server basati su questi chip. Trattandosi in buona parte di prodotti non più in produzione, l’impatto per Intel sarà limitato.

La decisione non riguarda invece i processori Core Raptor Lake e Core Ultra Meteor Lake, cioè quelli attualmente in vendita.

Intel ha espresso la sua delusione per la sentenza e ha annunciato l'intenzione di contestarla, criticando la strategia legale di R2 Semiconductor. R2, d'altra parte, accoglie con favore la decisione del tribunale e intende far rispettare l'inibizione contro Intel, sottolineando l'importanza della protezione della proprietà intellettuale.

Intel ha accusato R2 di essere una società di facciata che si dedica solo alle cause legali, mentre R2 sostiene di perseguire solo le violazioni dei brevetti. La decisione del tribunale potrebbe avere implicazioni a lungo termine per entrambe le società e il settore tecnologico in generale.