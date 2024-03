Da Microsoft un bel regalo, restano le licenze Office a vita (per ora)

Con una mossa a sorpresa che farà felici molti utenti Windows, Microsoft ha confermato l'impegno nella realizzazione di due nuove versioni di Office con licenza perpetua.

La prima edizione, denominata "Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) 2024", è pensata per circostanze eccezionali o scenari di nicchia ma importanti, come dispositivi regolati che non possono essere aggiornati, apparecchiature di produzione che non si connettono mai a Internet e macchine per test medici che eseguono applicazioni embedded che devono rimanere invariate nel tempo. Questa edizione verrà proposta in versioni Professional Plus, Standard ed Embedded, con la possibilità di acquistare anche le singole applicazioni. Rispetto alla versione corrente di Office 2019, i prezzi subiranno un aumento del dieci percento.

Nonostante l'aumento dei prezzi, l'eliminazione di Publisher dalla suite potrebbe rendere l'offerta più conveniente per i potenziali acquirenti, soprattutto considerando l'inflazione crescente dal rilascio dell'edizione 2019. Tuttavia, TJ Devine, senior director del marketing di prodotto per Microsoft 365, ha sottolineato che Office LTSC 2024 non si rivolge a coloro che preferiscono acquistare applicazioni senza i servizi cloud associati.

"il futuro del lavoro in un mondo alimentato dall'IA è nel cloud".

Office 2024 LTSC sarà supportato per cinque anni, mantenendo quindi l'impegno verso l'aggiornamento del software. Entrerà in fase di anteprima il mese prossimo e sarà disponibile per la vendita più avanti nell'anno.

Il secondo prodotto annunciato da Microsoft è Office 2024, una versione aggiornata dell'edizione on-premises del pacchetto di produttività pay-once-use-forever. A differenza dell'LTSC, il prezzo di Office 2024 non aumenterà e verrà realizzata una versione anche per macOS, con maggiori dettagli sulle nuove funzionalità che verranno rivelati in prossimità della disponibilità generale.

Microsoft ha inoltre promesso ulteriori informazioni sulle future versioni on-premises di Visio e Project nei prossimi mesi, ribadendo il suo impegno per un'altra release in futuro, ma solo per Office LTSC.