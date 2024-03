Da Windows 95 a Windows NT, tutto per una scommessa da 1 dollaro

Un ex ingegnere di Microsoft ha raccontato in modo vivace come lui e un collega abbiano fatto una scommessa su quanto lontano una nuova versione di Windows sarebbe arrivata prima di bloccarsi.

La scommessa da Windows 95 a Windows NT

Plummer, il programmatore che ha lavorato su MS-DOS 6.2 e Windows NT, ha spiegato che nel 1994 Microsoft stava lavorando per portare l'interfaccia di Windows 95 su Windows NT, che sarebbe diventato in seguito NT 4. Sebbene alcuni potessero considerare il picco di NT come Windows NT 3.51, completo di shell Program Manager, era necessario includere il menu Start e quindi procedere con il porting.

Questo compito iniziava con la compilazione dell'interfaccia utente di Windows 95 per Windows NT, prima di affrontare qualsiasi altro problema.

Plummer ha raccontato che adattare ogni chiamata di sistema che differiva tra Windows 95 e NT richiedeva molto lavoro. Per esempio, su Windows 95 si poteva reinizializzare una sezione critica, ma su NT non era possibile. Inoltre, su Windows 95, tutte le shell processavano una sezione di memoria condivisa, cosa non possibile su NT.

Dopo settimane di lavoro, Plummer è finalmente riuscito a far compilare il codice, ottenendo i file explore.exe e shell32.dll. Anche se rimaneva ancora un anno di lavoro per completare la conversione Unicode e altre funzionalità, ciò era sufficiente per far funzionare una versione di Windows NT simile a Windows 95.

Plummer ha raccontato che lui e un collega, Bob Day, hanno scommesso un dollaro su quanto lontano il codice sarebbe arrivato prima di bloccarsi. Anche se Day pensava che sarebbe crollato in DllAttach, Plummer era fiducioso che avrebbe raggiunto il desktop.

Dopo aver avviato il codice sulla sua macchina di sviluppo, hanno visto comparire il desktop di Windows 95, anche se le icone erano sbagliate e senza etichette. Plummer, fiducioso, ha cliccato sul menu Start, facendo così crashare Windows. Anche se aveva vinto la scommessa, Day ha insistito affinché Plummer non mettesse il dollaro in tasca, definendolo il suo "dollaro fortunato". La sapevate questa simpatica storia?