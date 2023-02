Se dopo aver letto il nostro approfondimento, relativo a cos’è e come funziona un password manager, avete deciso di installarne uno sul vostro computer, allora non dovreste sottovalutare la proposta di Dashlane, che offre il suo ottimo software di gestione della password a un prezzo scontatissimo, ma ovviamente solo per un periodo limitato.

L’offerta è arrivata in concomitanza con San Valentino, ma non si è limitata ad essere valida solo per quel giorno, bensì potete approfittarne fino al 27 febbraio. La proposta consiste nell’abbonarvi al piano annuale “Friends & Family“, che normalmente costerebbe 79,99€, spendendo soltanto 39,99€. Per ricevere lo sconto del 50% non dovrete far altro che applicare il coupon “LOVE50” nell’apposito riquadro dedicato ai codici promozionali sulla pagina del checkout, raggiungibile al seguente link.

Se si dimenticano le proprie password, bisogna perdere un sacco di tempo per recuperarle, e sarebbe ancora peggio se queste venissero rubate da malintenzionati. A tal riguardo, Dashlane non ha mai subito violazioni, dimostrandosi tra i password manager più sicuri e, a seguito di questa offerta, anche uno dei più convenienti.

Il gestore di password Dashlane, infatti, non si limita a salvare i vostri dati di login per permettervi poi di accedere rapidamente alle pagine web che visitate più spesso, ma fa anche in modo che ogni vostro dato sensibile sia tenuto al sicuro, fungendo come una sorta di protezione, che interessa persino il monitoraggio nel dark web. Se un vostro dato sensibile, che può essere una semplice password o la scansione del passaporto, dovesse finire in luoghi non sicuri, sarete prontamente avvisati dell’accaduto.

Se avete difficoltà a creare una password efficace, anche per paura che possiate poi dimenticarla, Dashlane permette di generare password automaticamente, seguendo gli standard più difficili da indovinare. Con il piano “Friends & Family” avrete poi il notevole vantaggio di creare ben 10 account separati, gestibili con un unico piano, per una gestione delle password per l’intera famiglia.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che è estremamente conveniente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il coupon “LOVE50” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzi si aggiorni prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!