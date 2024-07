DeepL meglio di ChatGPT, la nuova IA è strabiliante

DeepL è una delle migliori piattaforme online per la traduzione di contenuto e oggi migliora ancora, con il lancio di un nuovo modello linguistico basato su un LLM altamente specializzato. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti nella piattaforma di IA linguistica di DeepL, offrendo una qualità di traduzione senza precedenti.

La nuova soluzione di DeepL si distingue per tre caratteristiche principali: sfrutta un LLM ottimizzato per le lingue, in grado di fornire traduzioni più autentiche con un rischio ridotto di allucinazioni, allenato su dati proprietari accumulati in oltre sette anni, specificamente ottimizzati per la creazione e traduzione di contenuti e una supervisione umana da parte di migliaia di esperti linguistici selezionati, che garantisce traduzioni di altissima qualità.

I test alla cieca hanno dimostrato una netta superiorità di DeepL rispetto alla concorrenza: gli esperti linguistici preferiscono le traduzioni del servizio rispetto a quelle di Google Traduttore (1,3 volte), ChatGPT-4 (1,7 volte) e Microsoft (2,3 volte).

Caratteristiche e vantaggi del nuovo modello

Il nuovo LLM di DeepL offre traduzioni più precise e autentiche per vari casi d'uso, rischio minore di produrre allucinazioni o disinformazione, miglioramenti significativi nelle traduzioni tra inglese e giapponese, cinese semplificato e tedesco e una maggiore efficienza nella comunicazione tra team e mercati diversi.

Le traduzioni effettuate con DeepL Pro non vengono mai utilizzate per addestrare i modelli linguistici dell'azienda.

Attualmente, le traduzioni con il nuovo modello sono disponibili per i clienti DeepL Pro che traducono in inglese, giapponese, tedesco e cinese semplificato, con l'aggiunta di altre lingue prevista in futuro.

DeepL garantisce elevati standard di sicurezza per i dati degli utenti, tra cui conformità al GDPR, certificazione ISO 27001 e certificazione SOC 2 di tipo 2. Inoltre, le traduzioni effettuate con DeepL Pro non vengono mai utilizzate per addestrare i modelli linguistici dell'azienda.

Impatto sul mercato e sui clienti

Jarek Kutylowski, CEO e fondatore di DeepL, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni linguistiche all'avanguardia. L'obiettivo è fornire ai clienti la tecnologia necessaria per crescere a livello globale senza barriere linguistiche.

Le soluzioni di IA linguistica di qualità superiore di DeepL per le aziende sono solo agli inizi

Stefan Mesken, vicepresidente del team di ricerca di DeepL, ha evidenziato l'impatto significativo del nuovo modello sulla produttività delle aziende. Rispetto alla concorrenza, il modello DeepL richiede meno modifiche per raggiungere la stessa qualità di traduzione, consentendo ai dipendenti di concentrarsi su attività più strategiche.