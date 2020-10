Devolo annuncia i nuovi Magic 2 WiFi next e Repeater+ WiFi ac

Devolo, azienda incentrata sulla realizzazione di soluzioni per la connettività, ha annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi ripetitori WiFi e prodotti powerline per il miglioramento della rete casalinga.

L’azienda ha sottolineato come durante questa pandemia il traffico internet abbia raggiunto livelli mai visti, con picchi di incremento del 30% raggiunti nel periodo tra febbraio e marzo a causa del lockdown imposto per salvaguardare la salute di tutti. In questa situazione eccezionale sono insorte problematiche quali la scarsa velocità di connessione a internet o la mancanza di connessione alla rete casalinga, tramite cavo o WiFi, in molte aree della casa in cui se ne ha una reale necessità.

Devolo ha a disposizione nel proprio portfolio di dispositivi molti prodotti che possono aiutarvi a risolvere questo genere di criticità e ne ha appena annunciati di nuovi, pronti a rendere la vostra casa un’oasi verde della connettività ad internet.

Il primo prodotto annunciato è il sistema Magic 2 WiFi next. Queste nuove powerline utilizzano lo standard di connessione tramite prese elettriche G.hn di seconda generazione, in grado di supportare uno scambio dati alla velocità massima di 2400Mb/s. Inoltre, migliorano rispetto alla generazione precedente di soluzioni dell’azienda nella copertura del segnale WiFi e includono il supporto alle tecnologie Access Point Steering e MU-MIMO, oltre a supportare ancora la tecnologia mesh.

La sicurezza è sicuramente un fattore importante da tenere a mente, per questo motivo le powerline Magic 2 WiFi next supportano l’autenticazione tramite il nuovo standard WPA3 e utilizzano server europei che rispettano le regole europee per il trattamento dei dati personali.

Magic 2 Wifi next sarà disponibile in confezione singola al prezzo di 129,90 euro, in versione starter kit comprensiva di due unità al prezzo di 199,90 euro e nel pacchetto multiroom kit contenente tre powerline al prezzo di 299,90 euro.

Tuttavia, non tutti hanno necessità di installare nella propria abitazione un sistema di powerline e magari volete solamente estendere il segnale WiFi del vostro modem principale per ricoprire ogni angolo della casa. Qui entra in gioco Devolo Repeater+ WiFi ac.

Collegabile alla rete WiFi mesh dell’azienda, supporta velocità di trasferimento fino a 1200Mb/s. Dispone di una porta passthrough per l’elettricità e due porte Ethernet che possono sempre tornare utili in caso di necessità. Devolo Repeater+ WiFi ac sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 69,90 euro.