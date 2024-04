Il FRITZ!Powerline 1240 AX è la risposta se vuoi il Wi-Fi veloce ma hai muri troppo spessi

Per avere una rete domestica “come si deve” ci sono molte soluzioni, ma sicuramente non si può rinunciare a una buona rete Wi-Fi. Il problema è che a volte non è proprio possibile posizionare correttamente i ripetitori mesh, né tantomeno si riesce a connetterli con un cavo Ethernet.

Succede allora che un’area della casa non ha la rete wireless, e a volte può essere un problema. La soluzione è un powerline, cioè un dispositivo che porta Internet usando l’impianto elettrico. Nelle condizioni giuste, si possono avere prestazioni molto alte.

il FRITZ!Powerline 1240 AX, poi, è anche un router Wi-Fi: quindi prenderà Internet ad alta velocità direttamente dalla presa elettrica, e poi lo diffonderà tramite una comoda e veloce rete senza fili.

La sua capacità di trasmettere dati attraverso la rete elettrica si traduce in una rete locale robusta e affidabile, indipendentemente dall'ostacolo architettonico. Inoltre, con la crittografia integrata, la sicurezza delle connessioni è garantita. Questa tecnologia si dimostra utile non solo per migliorare la connettività all'interno della casa, ma anche per estenderla a luoghi come il giardino o il seminterrato, dove la connessione tradizionale potrebbe non arrivare. Il FRITZ!Powerline 1240 AX è compatibile con le reti mesh di questo marchio, quindi è l’ideale se avete già un FRITZ!Box o altri dispositivi AVM.