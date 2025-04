Dì addio al dolore al polso con questo mouse ergonomico, oggi in OFFERTA! -25%

Se desiderate migliorare la vostra postazione di lavoro con un dispositivo ergonomico, preciso e altamente personalizzabile, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il Logitech MX Ergo S merita assolutamente la vostra attenzione. Questo avanzato mouse trackball wireless ergonomico è ora acquistabile a soli 89,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 119,89€. Una promozione da cogliere al volo, considerando le caratteristiche di alto livello di questo dispositivo.

Logitech MX Ergo S, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech MX Ergo S è progettato per offrire massimo comfort e controllo anche durante sessioni prolungate di lavoro. Grazie alla trackball azionabile con il pollice e alla possibilità di passare rapidamente da una modalità di tracciamento veloce a una ad alta precisione, avrete sempre il comando completo, riducendo i movimenti e l'affaticamento. L'inclinazione regolabile di 20° favorisce una postura naturale dell'avambraccio, riducendo del 27% la tensione muscolare rispetto ai mouse tradizionali.

Questo mouse ergonomico wireless ricaricabile è stato certificato da esperti in ergonomia e presenta una forma sagomata con impugnature in gomma morbida, adatta a mani di medie e grandi dimensioni. La connettività wireless avanzata consente di collegarsi sia via Bluetooth sia tramite ricevitore Logi Bolt incluso, con la possibilità di passare da un dispositivo all'altro grazie al pratico pulsante Easy-Switch.

Un altro punto di forza è rappresentato dall'app Logi Options+, che permette di personalizzare i sei pulsanti disponibili e di configurare scorciatoie intelligenti per aumentare la produttività. Inoltre, la batteria offre fino a 120 giorni di autonomia con una singola ricarica completa tramite USB-C, con possibilità di utilizzo anche dopo un solo minuto di carica.

Realizzato con il 20% di plastica riciclata post-consumo certificata, Logitech MX Ergo S è una scelta sostenibile, oltre che funzionale. Se desiderate un mouse che unisca ergonomia, efficienza e rispetto per l'ambiente, non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse ergonomici e verticali per ulteriori consigli.

