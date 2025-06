Se siete alla ricerca di un monitor da gaming ultrawide che unisca prestazioni elevate, immersività visiva e un prezzo vantaggioso, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta su Amazon. Infatti, Gawfolk GF340E, monitor curvo da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440x1440 pixel), è disponibile a soli 209,99€ grazie a uno sconto del 22% sul prezzo consigliato di 269,99€. Ma c'è di più: attivando il coupon direttamente sulla pagina prodotto, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 20€, portando il prezzo finale a soli 189,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Vedi offerta su Amazon

Gawfolk GF340E, chi dovrebbe acquistarlo?

Gawfolk GF340E si distingue per il suo pannello curvo 1500R, pensato per garantire un'esperienza visiva coinvolgente e naturale, ideale sia per il gaming che per la produttività su più finestre. Grazie alla copertura sRGB al 128%, a una luminosità di 360 nit e a un contrasto dinamico 4000:1, questo monitor offre una resa cromatica superiore, con colori profondi, brillanti e dettagliati, valorizzati ulteriormente dal supporto HDR.

Per gli appassionati di videogiochi, la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz (tramite DisplayPort) assicura una fluidità impeccabile nelle scene più concitate, mentre la compatibilità con le tecnologie Adaptive Sync, FreeSync e G-Sync consente di evitare tearing e stuttering, offrendo un gameplay reattivo e senza interruzioni. Inoltre, la tecnologia low blue light e l'assenza di sfarfallio aiutano a proteggere la vista anche durante le sessioni prolungate.

Il monitor è dotato di ingressi HDMI e DisplayPort, compatibile con montaggio VESA 75x75 mm, e include un cavo DP nella confezione. È importante notare che, con console come PS5 e Xbox, il monitor supporta risoluzioni fino a 1920x1080 a 60Hz, rendendolo più adatto all'uso su PC.

Considerando il rapporto qualità/prezzo, Gawfolk GF340E rappresenta una delle soluzioni più interessanti attualmente sul mercato per chi cerca un monitor ultrawide da gaming economico. Approfittate subito dell'offerta su Amazon prima che il prezzo aumenti. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.