Diablo 4, crash dopo l'ultimo aggiornamento? Disattivate questa funzione della vostra RTX 40

I giorni scorsi diversi forum online si sono riempiti di segnalazioni relative a crash su Diablo 4 da parte di utenti che utilizzano schede video Nvidia RTX serie 40. Nonostante lo scompiglio generale la causa sembra già nota: i problemi sono da subito stati attribuiti alla tecnologia frame generation di Nvidia.

Adam Fletcher, direttore dello sviluppo comunitario globale per tutto ciò che riguarda Diablo presso Blizzard, ha spiegato in un post su X che è consigliabile disabilitare la funzione frame generation per evitare crash. Secondo gli utenti, questa soluzione sembra ridurre significativamente la frequenza dei crash. Un utente ha riferito di non aver più problemi di crash dopo aver disattivato la funzione, mentre prima il gioco andava in crash regolarmente.

Nonostante ciò, alcuni possessori di GPU RTX 4070 non riportano problemi anche utilizzando la suddetta funzione che sembra invece creare problemi con altre schede video Nvidia RTX 40. In aggiunta, alcuni giocatori con GPU Nvidia più vecchie che non supportano la frame generation hanno segnalato crash simili, il che genera diversi interrogativi sulla reale causa del problema.

La tecnologia di generazione di frame di Nvidia crea nuovi frame utilizzando algoritmi accelerati dall'AI, inserendoli tra i frame completamente renderizzati dal pipeline 3D della GPU, per aumentare il framerate e migliorare la fluidità visiva.

Tuttavia, essendo basati su previsioni dei frame precedenti, questi non riflettono gli input degli utenti e non contribuiscono a ridurre la latenza come farebbe un frame renderizzato completamente attraverso il pipeline 3D. Attualmente, la generazione di frame su GPU Nvidia è limitata alle più recenti schede grafiche della serie RTX 40, come la RTX 4070 Super e la RTX 4080. AMD offre una tecnologia simile disponibile su una gamma più ampia di GPU attuali e meno recenti.

Non ci sono ancora informazioni su quando Nvidia e Blizzard riusciranno a eliminare completamente il problema, ma la collaborazione tra le due aziende è attiva per trovare una soluzione definitiva e siamo fiduciosi che la questione si risolva in tempi brevi.