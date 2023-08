Il portale tedesco ComputerBase ha scoperto che Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo che ha debuttato su PC lo scorso 26 luglio (qui potete leggere la nostra recensione), è afflitto da un bug che interessa DirectStorage e che va a peggiorare le prestazioni con GPU NVIDIA RTX, forse a causa dell’implementazione del gioco di RTX IO, basato proprio su Microsoft DirectStorage.

Secondo le analisi, il problema non interessa le schede video AMD Radeon e per fortuna può anche essere risolto facilmente: basta infatti cancellare i file “dstorage.dll” e “dstoragecore.dll” per ripristinare le prestazioni attese anche su GPU NVIDIA RTX. Il bug potrebbe invece colpire le schede Intel Arc, ma il sito tedesco non ha avuto modo di testarle.

Numeri alla mano, a risoluzione 4K la RTX 4080 raggiunge i 118,6 FPS medi e un 99esimo percentile di 85 FPS; cancellando i file .dll menzionati, le performance sono salite a 129,7 FPS medi e un 99esimo percentile di 107,4 FPS, con incrementi percentuali rispettivamente del 10% e del 26%. Al contrario, con una Radeon RX 7900 XTX le prestazioni senza DirectStorage sono aumentato solamente dell’1%.

Come se non bastasse, se si ha una scheda grafica NVIDIA RTX e non si eliminano i file .dll relativi a DirectStorage, a impattare sulle prestazioni è anche la velocità dell’SSD. Secondo i test effettuati, su un sistema con RTX 4080 e DirectStorage attivo il gioco genera meno fotogrammi al secondo se installato su un SSD SATA rispetto a quelli che raggiunge su un SSD NVMe.

Elemento ancor più strano è che ci si aspetterebbe che eliminare due .dll crei dei problemi, ma così non è. Stando alle prove di ComputerBase rimuovere i file non peggiora le prestazioni nemmeno nelle sezioni del gioco che mettono più alla prova l’SSD, anzi: i salti dimensionali sono più fluidi e si caricano più velocemente quando si eliminano i file.

Difficile dire con certezza cosa stia succedendo, di sicuro però c’è un problema che Nixxes e NVIDIA dovranno risolvere. Per il momento nessuna delle due società ha annunciato di essere al lavoro su una patch risolutiva, ma vi aggiorneremo quando ci saranno novità.