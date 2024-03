SCONTO di 340€ su questo mini PC, da non perdere!

Se cercate un mini PC potente, capace di accompagnarvi nelle vostre attività quotidiane, comprese quelle più impegnative, allora non fatevi scappare l'offerta Amazon di oggi su questo modello ACEMAGIC, scontato di 340€ grazie a un doppio sconto. Parliamo di un mini PC con processore Intel Core i9-12900H, 32GB di RAM e SSD da 512GB, con tutte le carte in regola per affrontare anche le giornate lavorative più impegnative, disponibile al prezzo di 659€ anziché 999€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 140€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 17 marzo, salvo esaurimento.

Mini PC ACEMAGIC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC ACEMAGIC Mighty riesce senza problemi a gestire le attività quotidiane e lavorative più comuni, come la gestione di documenti e mail, la navigazione web e la fruizione di contenuti multimediali, ma grazie al potente processore Intel Core i9-12900H e ai 32GB di RAM riesce a portare a termine anche attività più impegnative, come il fotoritocco. Inoltre, la grafica integrata vi può regalare soddisfazioni anche con i giochi più leggeri, come ad esempio il popolare League of Legends, ma se volete giocare vi consigliamo di affidarmi al cloud gaming, pienamente supportato e che non avrà problemi di latenza grazie alla connettività Wi-Fi 6.

La possibilità di collegare fino a tre schermi 4K assicura grande flessibilità ed è perfetta per chi fa del multitasking il suo pane quotidiano. Le due ventole per il raffreddamento assicurano alte prestazioni e temperature contenute durante tutta la giornata, senza risultare mai eccessivamente rumorose; a completare la dotazione troviamo porte USB-A e USB-C e connettività Bluetooth 5.2, perfetta per collegare cuffie senza fili, controller da gioco e altri accessori wireless.

Se quindi cercate un mini PC potente e dall'ottimo rapporto qualità / prezzo, non fatevi sfuggire l'offerta Amazon su questo ACEMAGIC Mighty, in offerta al prezzo di 659€ anziché 999€ grazie a un doppio sconto che unisce uno sconto del 20% sul prezzo di listino a un coupon da 140€, per un risparmio totale di 340€.

Vedi offerta su Amazon