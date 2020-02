DRAM Calculator, arriva il supporto ai nuovi Ryzen 3000

Se volete fare dell’overclock sulle vostre memorie RAM e avete un computer con CPU Ryzen, ma non avete né le conoscenze né il background per poterlo fare, allora sicuramente conoscerete il software DRAM Calculator for Ryzen.

Creato dallo sviluppatore “1usmus”, il programma ha appena ricevuto un aggiornamento che lo porta alla versione 1.7.0. se siete interessati, potete scaricare il software a questo indirizzo.

Dram Calculator for Ryzen può essere considerata l’utility “definitiva” per aiutare gli utenti neofiti nella pratica dell’overclock delle memorie RAM e dell’ottimizzazione delle CPU AMD Ryzen.

DRAM Calculator for Ryzen consente di andare a modificare le impostazioni del BIOS in maniera del tutto sicura. Un software adatto a chi non è pratico con le tante voci presenti nei BIOS delle motherboard.

Il programma consente di calcolare le impostazioni migliori correlate all’hardware che è montato sul sistema, in modo da ottenere le condizioni ottimali per spremere il massimo dalle vostre RAM in overclock. Anche se siete dei neofiti sarete quindi in grado di ottenere dei valori di frequenza soddisfacenti, migliorando allo stesso tempo anche un valore importante come quello della latenza, il tutto mantenendo il sistema stabile.

La versione 1.7.0 aggiunge alcuni benchmark integrati, che andranno a testare la memoria. Tra questi benchmark troviamo un’utility per testare la larghezza di banda della memoria (lettura e scrittura) e vari test di latenza per la CPU. Novità principale di questa nuova versione è la possibilità da parte del programma di inserire automaticamente alcuni dati, che finora venivano scritti dall’utente.

Aggiunta anche la possibilità di poter leggere e modificare i timing delle RAM installate nel sistema per macchine alimentate da processori Ryzen 3000 serie “Matisse”. La nuova versione aggiunge anche il supporto per la serie di processori Ryzen Threadripper 3000 “Castle Peak”. È stato inoltre aggiunto il supporto per i moduli di memoria SK hynix DJR.