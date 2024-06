I primi portatili AMD con processori Ryzen AI 300 potrebbero arrivare il 15 luglio

Secondo un annuncio pubblicato da BestBuy, AMD sarebbe pronta a lanciare la nuova linea di laptop Ryzen AI 300 il 15 luglio. Questi portatili combinano le potenti CPU Zen 5 e le GPU RDNA 3.5 con un NPU da 50 AI TOPS e promettono prestazioni elevate e capacità IA avanzate.

Con la crescente domanda di PC con funzionalità IA, tutti i principali produttori di chipset hanno accelerato il lancio delle loro nuove generazioni di processori, precedenemente programmate entro il terzo trimestre del 2024. AMD è stata la prima a entrare nel segmento dei PC AI con la serie Phoenix "Ryzen 7040" lanciata nel 2023 e seguita dal lancio della serie Hawk Point "Ryzen 8040" all'inizio del 2024.

Ora, con la piattaforma "AI PC" Microsoft Copilot+, AMD è pronta a lanciare la famiglia Ryzen AI 300, destinata a competere con i chip Snapdragon X Elite di Qualcomm e Lunar Lake di Intel.

Oggi Qualcomm lancerà ufficialmente oggi i suoi laptop Snapdragon X, i primi pienamente compatibili con la piattaforma Microsoft Copilot+. Microsoft ha confermato che le piattaforme Strix Point di AMD e Lunar Lake di Intel riceveranno le funzioni Copilot+ in un secondo momento.

Al lancio dei primi portatili AMD AI 300 previsto per il 15 luglio, seguirà un altro importante lancio che riguarda le CPU desktop della serie Ryzen 9000 "Granite Ridge", programmato per il 31 luglio.

Tra i primi portatili Ryzen AI 300 pronti per il lancio si contano un gran numero di prodotti ASUS che vanno dallo Zenbook S equipaggiato con il Ryzen AI 9 365, 24 GB di memoria LPDDR5x e SSD da 1 TB, fino al ROG Zephyrus OLED di fascia alta che vanta un Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB di memoria, SSD da 2 TB e GPU NVIDIA GeForce RTX 4070.

Di seguito, i modelli di laptop ASUS elencati su BestBuy con i relativi prezzi in dollari USA:

ASUS ROG Zephyrus OLED (AI 9 HX 370 / 32 GB / 2 TB / RTX 4070 / 16" 240Hz) - $2299.99

ASUS ProArt P16 (AI 9 HX 370 / 32 GB / 2 TB / RTX 4070 / 16" 4K Touch) - $2299.99

ASUS ROG Zephyrus OLED (AI 9 HX 370 / 16 GB / 1 TB / RTX 4060 / 16" 240Hz) - $1899.99

ASUS ProArt P16 (AI 9 HX 370 / 32 GB / 1 TB / RTX 4060 / 16" 4K Touch) - $1899.99

ASUS ProArt PX13 (AI 9 HX 370 / 32 GB / 1 TB / RTX 4050 / 13" 3K Touch) - $1699.99

ASUS Zenbook S 16 (AI 9 365 / 24 GB / 1 TB / 890M / 16" 3K OLED Touch) - $1399.99

Come potete notare, gran parte dei portatili sopraelencati montano processori Ryzen AI 9 HX 370 e Ryzen AI 9 365 con configurazioni a 12 e 10 core. Stando ai primi benchmark, queste CPU dovrebbero portare miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente in termini di prestazioni sia della CPU che della GPU. I laptop saranno disponibili su più di 100 piattaforme da parte di OEM come ASUS, MSI, ACER, HP e Lenovo.

Specifiche dei Ryzen AI "HX":

CPU Architettura Core / Thread Clock Speed (Max) Cache (Total) Capacità IA iGPU TDP Ryzen 9 AI HX 370 Zen 5 / Zen 5C 12/24 2.0 / 5.1 GHz 36 MB / 24 MB L3 77 AI TOPs (45 TOPS NPU) Radeon 890M (16 CU @ 2.9 GHz) 28W (cTDP 15-54W) Ryzen 7 AI 365 Zen 5 / Zen 5C 10/20 2.0 / 5.0 GHz 30 MB / 20 MB L3 TBD AI TOPs (45 TOPS NPU) Radeon 880M (12 CU @ 2.9 GHz) 28W (cTDP 15-54W) Ryzen 7 AI HX 350 Zen 5 / Zen 5C 8/16 TBD 24 MB / 16 MB L3 TBD AI TOPs (45 TOPS NPU) 12 RDNA 3+ CUs? 28W (cTDP 15-54W) Ryzen 5 AI HX 330 Zen 5 / Zen 5C 6/12 TBD 20 MB / 12 MB L3 TBD AI TOPs (45 TOPS NPU) 8 RDNA 3+ CUs? 28W (cTDP 15-54W)

Ci aspetta un'estate ricca di novità e non vediamo l'ora di toccare con mano i primi portatili AMD con processori Ryzen AI 300 per vedere come si comportano.