Il DREAME Z30 è la scopa elettrica senza fili che rivoluziona le pulizie domestiche con i suoi 310 AW di potenza e un'autonomia fino a 90 minuti. Dotato di filtrazione HEPA 14 che cattura il 99,99% di particelle, rileva automaticamente lo sporco e regola l'aspirazione per una pulizia intelligente. Su Amazon potete portarlo a casa a 262,63€ invece di 399€, un risparmio considerevole per un alleato perfetto contro peli di animali e polvere nascosta, grazie alle doppie spazzole illuminanti.

Dreame Z30, chi dovrebbe acquistarlo?

Il DREAME Z30 è l'aspirapolvere senza fili ideale per chi cerca una soluzione professionale e versatile per la pulizia domestica. Vi conquisterà se possedete animali domestici, grazie al sistema anti-groviglio brevettato che elimina definitivamente il problema di peli e capelli aggrovigliati nelle spazzole. È perfetto anche per chi soffre di allergie: la filtrazione HEPA 14 cattura il 99,99% di polvere, allergeni e virus fino a 0,1 micron, garantendo un'aria più salubre in casa. Con i suoi 90 minuti di autonomia, soddisfa le esigenze di chi ha abitazioni ampie o chi preferisce pulire l'intera casa in un'unica sessione senza interruzioni.

Questo aspirapolvere rappresenta la scelta vincente per chi desidera pulizie intelligenti e senza sforzo. Il sistema di rilevamento automatico dello sporco e la regolazione intelligente dell'aspirazione vi permetteranno di ottimizzare i consumi energetici, mentre le doppie spazzole illuminanti CelesTect renderanno visibile anche la polvere più nascosta sotto i mobili e negli angoli bui. La potenza eccezionale di 310 AW assicura risultati impeccabili su qualsiasi superficie, dai tappeti ai pavimenti duri. Gli accessori versatili in dotazione vi consentiranno di affrontare ogni situazione: dalle superfici delicate agli spazi più angusti e difficili da raggiungere.

Il DREAME Z30 è una scopa elettrica senza fili che combina potenza di aspirazione da 310 AW con un motore TurboMotor da 150.000 giri/min. Offre 90 minuti di autonomia, filtrazione HEPA 14 con efficienza del 99,99% e rilevamento automatico dello sporco che regola l'aspirazione in tempo reale.

