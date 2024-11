Dropbox taglia il personale: addio a oltre 500 lavoratori

Dropbox, azienda leader nel cloud storage, ha annunciato il licenziamento del 20% della sua forza lavoro, pari a 528 dipendenti. Il CEO Drew Houston ha comunicato la decisione in una lettera allo staff, definendo questo un "periodo di transizione" per l'azienda.

La mossa mira a tagliare i costi in aree dove Dropbox ha "sovra-investito" e a creare una struttura organizzativa "più piatta ed efficiente". Houston si è assunto la piena responsabilità della decisione, esprimendo il suo rammarico per i dipendenti colpiti.

Il mercato del cloud storage è in rapida evoluzione, con investitori che stanno immettendo centinaia di milioni di dollari nel settore. Questo scenario, secondo Houston, "convalida l'opportunità che stiamo perseguendo e sottolinea la necessità di una maggiore urgenza, investimenti più aggressivi e azioni decisive".

Secondo un documento depositato presso la SEC, Dropbox prevede spese in contanti tra i 63 e i 68 milioni di dollari per i licenziamenti, principalmente sotto forma di indennità e benefit. La maggior parte dei pagamenti avverrà nel quarto trimestre del 2024, con il resto nel primo semestre del 2025.

Dropbox (di cui abbiamo scoperto l'esistenza di guide cartacee su Amazon) ha recentemente faticato a crescere, perdendo quote di mercato a favore di concorrenti come Box e Google Drive. Nell'ultimo trimestre fiscale, l'azienda ha aggiunto solo 63.000 nuovi utenti, una frazione della sua base di circa 18 milioni di utenti, mentre la crescita dei ricavi è scesa a cifre basse a una sola cifra.

Nel secondo trimestre, Dropbox ha registrato la crescita più bassa della sua storia: un aumento dell'1,9% anno su anno, raggiungendo i 634,5 milioni di dollari. Ad agosto, le azioni della società avevano perso oltre il 20% del loro valore dall'inizio dell'anno.

Continuiamo a vedere una domanda in calo e venti contrari macroeconomici nel nostro core business. Sebbene sia orgoglioso dei progressi compiuti negli ultimi due anni, in alcune parti dell'azienda non stiamo ancora fornendo il livello che i nostri clienti meritano o performando in linea con i concorrenti del settore.

Drew Houston - CEO di Dropbox